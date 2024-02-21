«Наші хлопці за них платять життям», — кременчужани про ситуацію на кордоні з Польщею

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 644

З огляду на блокування українського зерна на кордоні між Україною та Польщею, «Кременчуцький ТелеграфЪ» вирішив поцікавитися у мешканців міста, чи готові вони відмовитися від польських товарів у разі продовження блокади кордону, та що думають про ситуацію, яка склалася нині

20 лютого польські фермери посилили блокаду на кордоні з Україною. Серед вимог — обмеження імпорту сільськогосподарських товарів з України, та вихід Польщі з програми «Зеленого курсу», яка спрямована на досягнення кліматичної нейтральності до 2050 року. Станом на 21 лютого, рух залишається обмеженим, про це розповів перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький в ефірі телемарафону «Єдині новини», передає Укрінформ.

20 лютого у прикордонній службі України повідомляли, що на усіх напрямках сукупно в чергах застрягло 2900 вантажівок, не пропускають фермери й гуманітарні вантажі у бік України, також була спроба блокування залізничного сполучення. Польські мітингувальники висипали українське зерно. Під час акції польських фермерів один із протестувальників причепив на трактор прапор Радянського Союзу і плакат із закликом до Путіна «навести лад» в Україні та Брюсселі. Поліція Польщі одразу затримала протестувальника і порушила проти нього кримінальне провадження, пише Радіо Свобода.

Сьогодні, 21 лютого, у своєму телеграм-каналі Володимир Зеленський повідомив, що провів селектор щодо ситуації на польському кордоні.

«З урядовцями — віцепрем'єркою Ольгою Стефанішиною, міністрами Дмитром Кулебою, Олександром Кубраковим, Миколою Сольським — детально розібрали ситуацію та визначили наші наступні кроки. Вони будуть дуже швидко», — зазначив Володимир Зеленський.

З огляду на останні події ми вирішили запитати у кременчужан, що вони думають про цю ситуацію, та чи готові відмовитися від польських товарів.