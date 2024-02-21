«Наші хлопці за них платять життям», — кременчужани про ситуацію на кордоні з Польщею

З огляду на блокування українського зерна на кордоні між Україною та Польщею, «Кременчуцький ТелеграфЪ» вирішив поцікавитися у мешканців міста, чи готові вони відмовитися від польських товарів у разі продовження блокади кордону, та що думають про ситуацію, яка склалася нині
20 лютого польські фермери посилили блокаду на кордоні з Україною. Серед вимог — обмеження імпорту сільськогосподарських товарів з України, та вихід Польщі з програми «Зеленого курсу», яка спрямована на досягнення кліматичної нейтральності до 2050 року. Станом на 21 лютого, рух залишається обмеженим, про це розповів перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький в ефірі телемарафону «Єдині новини», передає Укрінформ.
20 лютого у прикордонній службі України повідомляли, що на усіх напрямках сукупно в чергах застрягло 2900 вантажівок, не пропускають фермери й гуманітарні вантажі у бік України, також була спроба блокування залізничного сполучення. Польські мітингувальники висипали українське зерно. Під час акції польських фермерів один із протестувальників причепив на трактор прапор Радянського Союзу і плакат із закликом до Путіна «навести лад» в Україні та Брюсселі. Поліція Польщі одразу затримала протестувальника і порушила проти нього кримінальне провадження, пише Радіо Свобода.
Сьогодні, 21 лютого, у своєму телеграм-каналі Володимир Зеленський повідомив, що провів селектор щодо ситуації на польському кордоні.
З огляду на останні події ми вирішили запитати у кременчужан, що вони думають про цю ситуацію, та чи готові відмовитися від польських товарів.
Нагадаємо, що нещодавно «Кременчуцький ТелеграфЪ» поцікавився у містян, чи варто державі говорити про ситуацію на найгарячіших напрямках лінії зіткнення, та про кількість загиблих захисників з нашого боку.
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