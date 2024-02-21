До Кременчука «на щиті» повернувся військовий Олександр Василенко

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 562

«На щиті» до Кременчука повернувся військовий Олександр Василенко. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» стало відомо від Департаменту соціального захисту населення.

До лав Збройних сил України Олександр приєднався у серпні 2023 року. Брав участь у боях на Донеччині, зокрема на Бахмутському напрямку. Життя військового обірвалося 12 лютого поблизу села Богданівка на Донеччині.

У загиблого залишилась дружина та двоє дітей.

Прощання з Олександром відбудеться 22 лютого:

11.00 — прощання у Кременчуцькому Міському Палаці Культури;

12:00 — прощання у Свято-Миколаївському соборі;

13:00 виїзд до Свіштовського кладовища, прощання на Алеї Пам‘яті.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.