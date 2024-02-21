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Кременчук, Воїни світла, Війна

До Кременчука «на щиті» повернувся військовий Олександр Василенко

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 562

 

Прощання із загиблим відбудеться завтра, 22 лютого

«На щиті» до Кременчука повернувся військовий Олександр Василенко. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» стало відомо від Департаменту соціального захисту населення.

До лав Збройних сил України Олександр приєднався у серпні 2023 року. Брав участь у боях на Донеччині, зокрема на Бахмутському напрямку. Життя військового обірвалося 12 лютого поблизу села Богданівка на Донеччині.

У загиблого залишилась дружина та двоє дітей.

Прощання з Олександром відбудеться 22 лютого:

  • 11.00 — прощання у Кременчуцькому Міському Палаці Культури;
  • 12:00 — прощання у Свято-Миколаївському соборі;
  •  13:00 виїзд до Свіштовського кладовища, прощання на Алеї Пам‘яті.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: Кременчук загиблий війна воїни світла
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