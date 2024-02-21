До Кременчука «на щиті» повернувся військовий Олександр Василенко

«На щиті» до Кременчука повернувся військовий Олександр Василенко. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» стало відомо від Департаменту соціального захисту населення.
До лав Збройних сил України Олександр приєднався у серпні 2023 року. Брав участь у боях на Донеччині, зокрема на Бахмутському напрямку. Життя військового обірвалося 12 лютого поблизу села Богданівка на Донеччині.
У загиблого залишилась дружина та двоє дітей.
Прощання з Олександром відбудеться 22 лютого:
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.
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