У Кременчуцької лікарні планового лікування утворився майже 1 млн гривень боргу за минулий рік

У Кременчуцької міської лікарні планового лікування утворився майже 1 млн гривень боргу за минулий рік, тому витрати медзакладу будуть дофінансовувати уже у 2024 році.
У зв’язку із недофінансуванням з місцевого бюджету у грудні 2023 року у лікарні планового лікування утворилась заборгованість у 801 885 гривень перед ФОП Бакай Г.С. за придбані меблі для персоналу i пацієнтів хірургічного відділення з травматологічними та гінекологічними ліжками. З них за напрямами використання:
Крім того, приватне підприємство «Кремінбуд» у 2023 році виконало у медзакладі поточний ремонт вхідної групи кардіологічного корпусу (зовнішні сходи, вхідний майданчик). Лікарня подала заявку на оплату цих робіт у сумі 190 331 грн. Але через недовиконання планових показників доходів місцевого бюджету дані кошти не були профінансовані. Це призвело до заборгованості перед підрядником ПП «Кремінбуд».
Згідно з пояснювальною запискою до проєкту рішення, яке депутати ухвалили на останньому засіданні сесії міськради, ці витрати внесли до комплексної програми розвитку Кременчуцької міської лікарні планового лікування на 2024 рік і мають їх цьогоріч профінансувати.
Нагадаємо, Центр ПМСД № 2 потребує майже 5 млн грн на відкриття нової амбулаторії.
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