У культурному центрі Горішніх Плавнів провели онлайн-лекцію для школярів

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Онлайн-лекція відбулася в культурному центрі міської бібліотеки. Захід провела бібліотекарка Лідія Ніколаєва для учнів 8-А класу ЗОШ № 3 імені Віктора Нижниченка. Детальніше про захід — у матеріалі газети «Хроніки тижня».

Вона розповіла школярам, що 450 років тому друкар Іван Федоров завершив роботу над «Апостолом» — першою друкованою книгою на території України. Іван Федоров працював над нею у своїй львівській друкарні від 25 лютого 1573-го до 15 лютого 1574 року. Друкарську діяльність, зазначила Лідія Ніколаєва, Іван Федоров починав у Москві. Однак згодом разом із сином Іваном та другом Петром Мстиславцем він перебирається до Вільна (сучасний Вільнюс) — столиці Великого князівства Литовського. За деякими історичними відомостями, у Москві друкарський цех Івана Федорова було спалено через незадоволення тамтешнім духовенством діяльністю друкаря.

«Церковні начальники і вчителі через заздрість у багатьох єресях мене звинувачували. Хотіли благо на зло перетворити і Божу справу остаточно занапастити, як це властиво неосвіченим і нетямущим в науках людям, — пише Іван Федоров у післямові до «Апостола» про роботу в Москві. — Вони мистецтву граматики не навчені і духовного розуму позбавлені. Заздрість і ненависть погнала нас від родичів наших і в інші країни невідомі переселила».

Існує припущення, що друкарі втекли з Москви від переслідувань, бо нова техніка книговидання створила конкуренцію московським переписувачам книг. Переселенців приймає король польський, великий князь литовський Сигізмунд Август. Наказує видати Івану Федорову та його сину гроші на власні потреби. Дозволяє працювати у його володіннях. Покровителем призначає литовського коронного гетьмана Григорія Ходкевича. Друкарі осіли в Заблудові (північний схід сучасної Польщі), у маєтку гетьмана. У Заблудові Іван Федоров разом із Петром Мстиславцем друкує «Учительне Євангеліє». Використовує папір із філігранню (філігрань — водяний знак на папері). Вдосконалює верстат. Тоді ж знайомиться з гуманістом, філософом та друкарем Симоном Будним, діляться досвідом щодо друкарської справи. Симон Будний підтримує ідеї Реформації, дотримується кальвіністських поглядів (кальвінізм — одна з течій протестантизму), працює над перекладом Нового Завіту з латини на церковнослов’янську книжну мову.

«Як самі мені повідомили друкарі, багато недавніх і невеликих помилок за старими книгами виправили», — пише Симон Будний про діяльність Івана Федорова у Григорія Ходкевича в передмові до свого Нового Завіту 1574 року.

Іван Федоров служить особистим секретарем гетьмана. Друкує «Часословець» та «Псалтир». Але конкурента побоюється місцеве духовенство, якому випуск рукописних книг забезпечує чималий прибуток. Представники духовенства тиснуть на Григорія Ходкевича, створюють перепони для роботи Івану Федорову. Тож гетьман був змушений закрити друкарню.

«Він звелів мені роботу припинити і мистецтвом рук наших знехтувати. У селі займатись землеробством розпорядився і так продовжити життя в цьому світі. Але це не пристало мені — плугом або посівом насіння життя своє коротати, бо є у мене замість плуга — мистецтво, знаряддя для роботи, а замість хлібного насіння я повинен духовні насіння по всесвіту сіяти і всім по порядку роздавати духовну цю їжу», — згадує Іван Федоров у «Апостолі».

Друкар важко переживає звістку про закриття типографії. «І в самоті, коли я до себе повертався, багато раз я сльозами своє ложе напував, все це обдумуючи в серці своєму, як би не приховати в землі таланту, дарованого мені від Бога», — писав друкар в «Апостолі».

«Іван Федоров переконаний, що має й далі займатись друкарством, тож знаходить вихід. Вирішує покинути Заблудів та 1572 року перебирається до Львова. Григорія Ходкевича згадує з щирою вдячністю та молиться за його сім’ю», — зауважує Лідія Ніколаєва.

Після випуску першодруку у Львові Іван Федоров ще кілька років працює в цьому місті, але 1578 року переїздить до Острога, де отримує покровительство українського магната, мецената Костянтина-Василя Острозького. На кошти князя засновує нову друкарню.

1581 року на замовлення Костянтина Острозького видає Острозьку Біблію — перше повне видання всіх книг Святого письма церковнослов'янською мовою. Згодом він повертається до Львова, але відновити втрачені за цей час майнові права на друкарню не вдається — вона переходить у власність Львівського Успенського братства. Урешті-решт Іван Федоров пориває з книгодрукуванням та займається литтям гармат. Український першодрукар помер 1583 року у Львові. Нині його прах похований у тамтешньому храмі Успіння Пресвятої Богородиці.

Насамкінець лекції восьмикласники переглянули фільм «Перші друковані книги в Україні», в якому розповідається про історію друкарства на українських теренах.