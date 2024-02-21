«Я сиділа після роботи, до ночі, кожен день усе пакувала», — кременчужанка, яка з-за кордону допомагає Україні

Написала книгу, в якій опублікувала свою історію волонтерства, розповіді українських біженців та військових
Нещодавно «Кременчуцький ТелеграфЪ» поспілкувався з кременчужанкою Ларисою Міщенко, яка близько 20 років проживає закордоном, проте відпочатку повномасштабного вторгнення допомагає нашим військовим та не зупиняється на розпочатому.
Крім того, жінка написала та презентувала книгу, в якій опублікувала свою історію волонтерства, розповіді українських біженців та військових.
Тоді Лариса написала про це декільком людям, яких знала, і всі почали зносити до її дверей допомогу.
Також Лариса поділилася історією про те, як почав та продовжує допомагати українським військовим її сусід-швед.
Також волонтерка розповіла, що вже не може не допомагати, бо не може кинути солдатів, які так потребують допомоги.
Також Лариса розповіла, як зародилася ідея написати книжку з історіями біженців.
Жінка розповіла, що по телебаченню не показують багато про події в Україні, 2-3 хвилини показали — й усе, а основний біль та переживання не показують.
Сама книжка — жовто-синя. Розпочинається вона з історії волонтерства Лариси, а продовжується історіями біженців та військових. Кожен текст має фото автора, у ньому вказане ім’я, місто та розповідь, а історії загиблих солдатів ще мають дату народження та смерті. Також у книзі є розповіді шести переселенців, які зараз мешкають у Кременчуці, з них два — юні хлопчики. Крім того, в книжці Лариса написала ще про трьох людей, які їй допомагають волонтерити. Це жінка, яка допомогає з одягом, її сусід та ще один швед, який теж привозить багато допомоги. А закінчується книга словами: «Ми українці й в цьому наша сила!».
Найменша людина, яка поділилася історією, це 10-річна дівчинка, тато якої загинув на війні, а найстарша — 68-річний медик з Криму, він виїжджав з родиною ще у 2014 році та двічі за життя все втрачав, його історія так і називається «Це останнє, що я можу зробити». Зараз він повернувся в Україну та працює військовим хірургом. А загалом в книжці близько 240 сторінок та 35 історій, на її написання Лариса витратила близько 6 місяців.
За словами Лариси, шведи відгукуються, що книжку дуже важко читати, оскільки дуже болісні історії. Вони кажуть, що ця книжка є історичним документом та доказом того, що Росія зробила з Україною та українцями.
Хоча книжка й написана для шведів, проте українці також можуть її придбати, як зазначила Лариса, декілька українців вже це зробили. Книжка коштує $30 та додатково за доставку по Україні.
Також Лариса планує їздити з презентацією книги різними містами Швеції та продавати примірники, бо має ціль — купити автомобіль швидкої допомоги.
Наостанок Лариса побажала нашим читачам робити кожен день щось хороше.
Нагадаємо, що у січні редакторка друкованих видань «Кременчуцького Телеграфа» та «Для Дому і Сім'ї» Мирослава Українська у читальній залі філії № 2 Кременчуцької бібліотеки презентувала книгу-збірку історій вимушених переселенців «Думки, що лягли на папір».
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