Центр ПМСД №2 «просить» майже 5 млн грн на відкриття нової амбулаторії

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Якщо міська влада виділить ці гроші, за них зроблять капітальний ремонт та облаштують укриття

Центр первинної медико-санітарної допомоги №2 «просить» майже 5 млн грн на відкриття нової амбулаторії. 15 лютого під час засідання Кременчуцької міської ради внесли зміни до комплексних програм розвитку ЦПМСД №1 та ЦПМСД №2 на 2023-2025 роки – додали ті витрати, які не були передбачені на 2024 рік.

Центр первинної медико-санітарної допомоги №1, що на вулиці Івана Мазепи, 26

1. У години роботи закладу доступ до укриття забезпечують відповідальні працівники центру, а в неробочі – співробітники муніципальної варти за укладеним договором. Щомісячна оплата послуг з фізичної охорони становить 29 250 грн. На рік ця сума складе 351 000 грн (29 250 грн * 12 місяців).

Крім того, Центр первинної медико-санітарної допомоги №1 має заборгованість перед муніципальною вартою у сумі 20 384 грн, яка утворилась через недофінансування з місцевого бюджету у грудні 2023 року.

2. Для встановлення та підключення дизельного генератора, який надійшов до Центру ПМСД №1 як гуманітарна допомога, необхідно провести виготовлення проєктно-кошторисної документації, облаштування майданчика, встановлення огорожі та роботи з підключення до електричних мереж. Вартість даних робіт очікувано буде становити 350 000 грн.

Центр первинної медико-санітарної допомоги №2, що на вул. Лікаря Бончука, 9

1. У години роботи закладу доступ до укриття забезпечують відповідальні працівники центру, а в неробочі – співробітники муніципальної варти за укладеним договором. Щомісячна оплата послуг з фізичної охорони становить 25 000 грн. На рік ця сума складе 300 000 грн (25 000 грн * 12 місяців).

Крім того, Центр первинної медико-санітарної допомоги №2 має заборгованість перед муніципальною вартою у сумі 85 200 грн, яка утворилась через недофінансування з місцевого бюджету у 2023 році.

2. Рішенням виконавчого комітету Кременчуцької міської ради на баланс підприємства у 2023 році безоплатно передали частину нежитлового приміщення на вулиці Івана Приходька, 91 загальною площею 229 кв. м – там відкриють нову амбулаторію загальної практики – сімейної медицини.

Це приміщення впродовж тривалого часу не використовувалось, через що має занедбаний стан, непридатний для розміщення робочих кабінетів. Для проведення капітального ремонту частини першого поверху та облаштування найпростішого укриття за вказаною адресою необхідно 4 880 000 грн.

3. Аби у ЦПМСД №2 на вул. Лікаря Бончука, 9 було безперебійне електропостачання при надзвичайних ситуаціях, встановлять та підключать дизельний генератор TMGYD-100 80kW/100 kVa, 400/230V, який медичне підприємство безкоштовно отримало від ДП «УКРВАКЦИНА» Міністерства охорони здоров’я України. Очікувана вартість робіт з виготовлення проєктно-кошторисної документації та підключення дизель-генератора становить 498 000 грн.

Варто звернути увагу, що комплексні програми розвитку закладів – це «хотілки», яких вони потребують. Чи виділять ці гроші, буде відомо на наступних засіданнях сесій міськради.