Жителі Полтави катували чоловіка через його відмову вживати алкоголь

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 329

Суд у Полтаві виніс вирок двом місцевим жителям за катування чоловіка, який відмовився разом з ними продовжувати вживати алкогольні напої. Про це стало відомо з вироку, розміщеного у Єдиному державному реєстрі судових рішень 13 лютого.

У документі вказано, що між трьома чоловіками під час розпиття алкоголю виникла сварка. Потерпілий відмовився далі пити через агресивну поведінку чоловіків. Обвинувачені сприйняли його рішення «як особисту образу», тому вирішили залякати його.

Полтавці затягнули чоловіка назад у помешкання та катували не менше 6 годин — потерпілого били ланцюгом, кулаками і ногами. А після того, як він впав, зв’язали руки і ноги поліетиленовою стрічкою та, періодично перериваючись на розпиття алкоголю, завдавали ударів. Обвинувачені також погрожували чоловіку вбивством. Їх засудили на 5 років позбавлення волі.