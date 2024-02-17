Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Віктор Крук
Ірина Фаріон на хвилі хайпу, в Україну внесли розбрат під час війни, а є ті, хто цьому радіє
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Гроші, Споживач

Споживачі заборгували ПрАТ «Кременчукгаз» 12 млн грн – у підприємства виникли проблеми

Сьогодні, 08:05 Переглядів: 7

  

На підприємстві обіцяють «працювати» з боржниками, аж до їх відключення

На ПрАТ «Кременчукгаз» виникла складна економічна ситуація. Заборгованість населення за розподіл газу минулого року зросла у понад два рази й досягла 12 млн грн. Через це на підприємстві виникли проблеми з фінансуванням своєї діяльності та розглядаються різні варіанти «оптимізації» штатної чисельності.

- Заборгованість від населення близько 12 млн грн. Вона сформувалася переважно за останні два роки. А минулий рік був критичний... Тому ми закликаємо людей оплачувати. Тим більше що зараз зняли мораторій на роботу з боржниками й ми будемо з ними працювати. Адже у нас не вистачає коштів для того, щоб фінансувати свою діяльність. Навіть захищені статті витрат, - заявив голова правління ПрАТ «Кременчукгаз» Богдан Оксененко.

Відповідаючи на питання, чи зростає заборгованість останнім часом, він заявив, що лише за минулий рік вона зросла на понад 6 млн грн.

- Була 5,5 млн грн, а протягом минулого року зросла до 12 млн, - додав керівник підприємства.

Богдан Оксененко зазначив, що підприємства не мають боргів перед ПрАТ «Кременчукгаз» за виключенням деяких проблем з «Полтаватеплоенерго». Також він відповів на питання щодо можливого скорочення працівників підприємства через виникнення боргів з боку населення.

- Оптимізація планується і вже фактично відбувається. Ми розрахували штатну чисельність, виходячи з тих коштів, які отримуємо. Проте найбільш компетентних працівників ми повинні утримувати та зберігати їх досвід... Газ – це складний і небезпечний продукт, який потребує уваги. Потрібно виконувати усі регламентні роботи. І ми намагаємося максимально якісно працювати, незважаючи на ті складнощі, які є, - заявив голова правління.

Нагадаємо, Кабмін скасував мораторій на відключення споживачів комунальних послуг, «Кременчуцький Телеграф» дізнавався, що про це думають люди.

ПО ТЕМІ:

«Будемо відключати споживачів за борги», — у «Кременчукгазі» попередили абонентів

«Попередити вибух газу – відповідальність споживача», – «Кременчукгаз» 

Борги за комунальні послуги можуть реструктурувати або списати: хто матиме на це право

«Для нас критично, якщо «Полтаватеплоенерго» оголосить про банкрутство», — Богдан Оксененко 

Близько 25% кременчужан не сплачують за послуги газорозподілу

0
Автор: Віктор Крук Відео: Кирило Воронцов
Теги: Кременчукгаз борги розподіл газу відключення газу газ
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 8 лютого 2024)

Кременчуцький ТелеграфЪ

Читати номер

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 1 лютого 2024

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 25 січня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 18 січня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх