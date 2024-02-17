Споживачі заборгували ПрАТ «Кременчукгаз» 12 млн грн – у підприємства виникли проблеми

На ПрАТ «Кременчукгаз» виникла складна економічна ситуація. Заборгованість населення за розподіл газу минулого року зросла у понад два рази й досягла 12 млн грн. Через це на підприємстві виникли проблеми з фінансуванням своєї діяльності та розглядаються різні варіанти «оптимізації» штатної чисельності.
Відповідаючи на питання, чи зростає заборгованість останнім часом, він заявив, що лише за минулий рік вона зросла на понад 6 млн грн.
Богдан Оксененко зазначив, що підприємства не мають боргів перед ПрАТ «Кременчукгаз» за виключенням деяких проблем з «Полтаватеплоенерго». Також він відповів на питання щодо можливого скорочення працівників підприємства через виникнення боргів з боку населення.
Нагадаємо, Кабмін скасував мораторій на відключення споживачів комунальних послуг, «Кременчуцький Телеграф» дізнавався, що про це думають люди.
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