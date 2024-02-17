Споживачі заборгували ПрАТ «Кременчукгаз» 12 млн грн – у підприємства виникли проблеми

Сьогодні, 08:05 Переглядів: 7

На підприємстві обіцяють «працювати» з боржниками, аж до їх відключення

На ПрАТ «Кременчукгаз» виникла складна економічна ситуація. Заборгованість населення за розподіл газу минулого року зросла у понад два рази й досягла 12 млн грн. Через це на підприємстві виникли проблеми з фінансуванням своєї діяльності та розглядаються різні варіанти «оптимізації» штатної чисельності.

- Заборгованість від населення близько 12 млн грн. Вона сформувалася переважно за останні два роки. А минулий рік був критичний... Тому ми закликаємо людей оплачувати. Тим більше що зараз зняли мораторій на роботу з боржниками й ми будемо з ними працювати . Адже у нас не вистачає коштів для того, щоб фінансувати свою діяльність. Навіть захищені статті витрат, - заявив голова правління ПрАТ «Кременчукгаз» Богдан Оксененко.

Відповідаючи на питання, чи зростає заборгованість останнім часом, він заявив, що лише за минулий рік вона зросла на понад 6 млн грн.

- Була 5,5 млн грн, а протягом минулого року зросла до 12 млн, - додав керівник підприємства.

Богдан Оксененко зазначив, що підприємства не мають боргів перед ПрАТ «Кременчукгаз» за виключенням деяких проблем з «Полтаватеплоенерго». Також він відповів на питання щодо можливого скорочення працівників підприємства через виникнення боргів з боку населення.

- Оптимізація планується і вже фактично відбувається. Ми розрахували штатну чисельність, виходячи з тих коштів, які отримуємо. Проте найбільш компетентних працівників ми повинні утримувати та зберігати їх досвід... Газ – це складний і небезпечний продукт, який потребує уваги. Потрібно виконувати усі регламентні роботи. І ми намагаємося максимально якісно працювати, незважаючи на ті складнощі, які є, - заявив голова правління.

Нагадаємо, Кабмін скасував мораторій на відключення споживачів комунальних послуг, «Кременчуцький Телеграф» дізнавався, що про це думають люди.