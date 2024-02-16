Якою буде погода у Кременчуці цими вихідними

Вчора, 22:01 Переглядів: 126

У суботу буде похмуро та без опадів, а у неділю очікується дощ

Вихідними кременчужанам прогнозують вологу та похмуру погоду.

За даними сайтів прогнозу погоди, у суботу, 17 лютого, вдень очікується +2…+1°C. Попри ранкове прояснення, весь день обіцяє бути похмурим. Напрямок вітру — південно-східний. Опадів не буде.

Наступного дня, 18 лютого, вдень стовпчики термометрів також покажуть +4°C. В цей день хмар на небі не буде тільки вночі, а з ранку й до самого вечора у Кременчуці буде зберігатися похмура погода. Вітер постійно змінюватиме свої напрямки. Вранці та вдень очікується дрібний дощ, який має закінчитися ближче до вечора.