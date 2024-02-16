Підприємство, яке поставило 170 квадрокоптерів Полтавській міськраді має сплатити майже 46 млн грн штрафу - Пронін

Вчора, 21:09 Переглядів: 355

Майже 46 млн грн штрафу має сплатити до держбюджету підприємство, яке поставило 170 квадрокоптерів Полтавській міській раді. Про це повідомив керівник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін.

Відомо, що компанія неправомірно застосувала податкову пільгу з ПДВ на 13,8 млн грн. Вказала нульову ставку податку при реалізації дронів, але під дію закону про оборонні закупівлі не підпадає. Тож податківці цю суму донарахували, а з нею і штраф на майже 3,5 млн грн. Крім того, за неправомірне використання пільги до платника застосовують штраф 200%. Тож за порушення закону компанія має сплатити ще 28,5 млн грн.

Також під час перевірки підтвердилися зауваги до походження деяких дронів. Саме тих, які постачальник декларував, як придбання у неплатника ПДВ.

Крім того, відомо, що під час виїзної перевірки податківці зверталися за супроводом БЕБ, щоб поспілкуватися з керівником компанії. Також Д одали, що перевірка відбувалася складно й документи їм не надавали. Нині детективи БЕБ проводять розслідування, а ситуація на контролі робочої групи «Прозорість і підзвітність».

Нагадаємо, що фахівці виявили кілька ризиків під час минулої перевірки.