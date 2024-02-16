У Кременчуці знову «запалював» «Лісапетний батальйон»

Вчора, 20:30 Переглядів: 291

В четвер, 15 лютого, у Кременчуцькому міському палаці культури «запалював» «Лісапетний батальйон». В залі був аншлаг. Кожен виступ артистів глядачі зустрічали аплодисментами й криками «браво». Розважальна програма, насичена піснями й неповторним гумором, а також щирістю солістки гурту Наталії Фаліон, прийшлась по душі кременчужанам

«Лісапетний батальйон» співав популярні й зовсім нові пісні, які увійшли до альбому «Мелодія мого серця».

Програма була насичена. Майже дві години артисти ділилися своєю творчістю й розповідали історії про своє життя, щедро ділилися сільським гумором, а також проникливо розповідали про те, що болить.

Одну з пісень Наталія Фаліон присвятила свому сину, який пішов на небеса, а також всім матерям, які втратили своїх дітей.

«Це найстрашніше горе, але треба навчитися з ним жити. Я знайшла в собі сили й хочу, щоб ви також навчилися і далі радіти життю, навіть, коли біль сковує серце», — звернулася артистка до жінок.

В залі не залишилося байдужих — люди стоячи аплодували цієї пісні.

Печальну ноту змінила весела, й на сцені розгорнулося справжнє театральне дійство. Серед глядачів знайшлися бажаючи, які перетворилися в акторів й разом з артистами зіграли справжнє українське весілля.

Енергійна, неповторна, яскрава Наталія Фаліон й учасники гурту подарували глядачам справжнє свято музики й зарядили настроєм, який не зіпсувала навіть повітряна тривога. І хоч дві пісні не встигли доспівати, аплодисменти не стихали, доки артисти не пішли зі сцени.











































Фото: Кирило Воронцов