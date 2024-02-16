Солдатська ложка часів Першої світової війни, портрет Шевченка часів Другої — що ховають у запасниках Кременчуцького краєзнавчого музею

У бібліотеці на Соборній музейники представили кременчуцькій публіці «Цікаві історії із запасників музею». Серед експонатів кілька ікон. Одна з них — ікона Божої Матері, яка за легендами, врятувала Кременчук від навали кочівників. Вдруге легенда про рятівну силу ікони для нашого міста датується 1848 роком. За словами музейників, три місяці у місті не було жодного дощу. Директорка Кременчуцького краєзнавчого музею Алла Гайшинська розповідає, на лісній пристані сталася пожежа, ікона ж, за легендою, врятувала Кременчук.
Сама ікона не збереглася, втім її відтворена трохи пізніше копія нині знаходиться у запасниках музею.
Ще один експонат, який представили днями публіці — металева ложка часів Першої світової війни. Алла Гайшинська говорить, у солдатів того часу ложки були іменними, тож та, яка потрапила до Кременчуцького музею має щемливу історію про двох фронтових друзів.
Також вагомим експонатом музейники називають портрет Тараса Шевченка. На портреті є дві дірки, за словами Алли Гайшинської, отвори символічні, та свідчать про вагомість українського слова. Принаймні, таку історію розповіли музейникам кременчужани, які передали портрет Шевченка до запасників.
Нагадаємо, кременчужан запрошують до музею, відвідати виставку художньої вишивки.
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