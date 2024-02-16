Солдатська ложка часів Першої світової війни, портрет Шевченка часів Другої — що ховають у запасниках Кременчуцького краєзнавчого музею

Сьогодні, 20:03 Переглядів: 3

У бібліотеці на Соборній музейники представили кременчуцькій публіці «Цікаві історії із запасників музею». Серед експонатів кілька ікон. Одна з них — ікона Божої Матері, яка за легендами, врятувала Кременчук від навали кочівників. Вдруге легенда про рятівну силу ікони для нашого міста датується 1848 роком. За словами музейників, три місяці у місті не було жодного дощу. Директорка Кременчуцького краєзнавчого музею Алла Гайшинська розповідає, на лісній пристані сталася пожежа, ікона ж, за легендою, врятувала Кременчук.

— За переказами, вітер з лісової пристані дув на місто. Пожежа розгорілася такою силою, що про порятунок мова не йшла. Тоді кременчужанин Іван, дружина якого саме народжувала, почав палко молитися перед іконою. Тієї миті пішов дощ, який врятував місто від пожежі, — розповідає пані Гайшинська.

Сама ікона не збереглася, втім її відтворена трохи пізніше копія нині знаходиться у запасниках музею.

Ще один експонат, який представили днями публіці — металева ложка часів Першої світової війни. Алла Гайшинська говорить, у солдатів того часу ложки були іменними, тож та, яка потрапила до Кременчуцького музею має щемливу історію про двох фронтових друзів.

— Кременчужанин, який воював на фронті, розповідав нащадкам, як ця ложка нагадувала про цивільне життя там, на передовій. Вони з товаришем не раз рятували один одного з тяжких ситуацій, а коли після війни роз'їжджалися по домівкам з Київського вокзалу, обмінялися єдиним цінним, що мали, на згадку. Це були ложки. Нащадки кременчуцького солдата передали цю ложку до нашого музею, — каже Алла Гайшинська.

Також вагомим експонатом музейники називають портрет Тараса Шевченка. На портреті є дві дірки, за словами Алли Гайшинської, отвори символічні, та свідчать про вагомість українського слова. Принаймні, таку історію розповіли музейникам кременчужани, які передали портрет Шевченка до запасників.

— У 1942 році в одній з міських шкіл вчителька проводила урок літератури. Темою була творчість Шевченка, а саме «Заповіт». До класу зайшов німецький офіцер та поліцай. Вчителька продовжила урок, почала читати «Заповіт». Слова твору не сподобалися офіцеру, і він почав запитувати, хто автор вірша. Коли йому розповіли, що це Тарас Шевченко, портрет якого висів у класі, офіцер зробив кілька пострілів по портрету. Так на портреті з'явилося два отвори. Сам портрет передали до музею нащадки учительки, яка була свідком тих подій, — стверджує Алла Гайшинська.

Нагадаємо, кременчужан запрошують до музею, відвідати виставку художньої вишивки.