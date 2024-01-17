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Кременчук, Афіша

15 лютого до Кременчука приїздить гурт «Лісапетний батальйон» (афіша)

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 127

 

Початок о 18.00

15 лютого до Кременчука завітає співочий гурт «Лісапетний батальйон» з концертною програмою «Мелодія мого серця».

Концерт відбудеться на сцені Міського палацу культури. Початок о 18.00. Цього дня у Кременчуці гурт презентує новий альбом.

— Частина коштів буде спрямована на потреби підрозділів ЗСУ, — повідомляють організатори.

Квитки можна придбати у касі ТЦ «Бульвар». Замовити квитки можна за телефонами: 097 049 34 30, 095 175 27 21 або 067 747 98 07.

Нагадаємо, що коли у вересні гурт був у Кременчуці, його засновниця Наталя Фаліон розповіла «Кременчуцькому Телеграфу» про те, з чим у неї асоціюється наше місто та чому так любить його.

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Автор: Дарія Згура
Теги: Лісапетний батальйон МПК концерт
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