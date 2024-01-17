15 лютого до Кременчука завітає співочий гурт «Лісапетний батальйон» з концертною програмою «Мелодія мого серця».
Концерт відбудеться на сцені Міського палацу культури. Початок о 18.00. Цього дня у Кременчуці гурт презентує новий альбом.
Квитки можна придбати у касі ТЦ «Бульвар». Замовити квитки можна за телефонами: 097 049 34 30, 095 175 27 21 або 067 747 98 07.
Нагадаємо, що коли у вересні гурт був у Кременчуці, його засновниця Наталя Фаліон розповіла «Кременчуцькому Телеграфу» про те, з чим у неї асоціюється наше місто та чому так любить його.
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