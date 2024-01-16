Борг по розподілу газу за майже два роки війни складає 11 мільйонів гривень, зазначають в акціонерному товаристві
Разом з іншими надавачами комунальних послуг, які отримали від держави «зелене світло» на відключення боржників, «Кременчукгаз» вже від лютого планує відключати таких абонентів від газопостачання. На підприємстві журналістам «Кременчуцького Телеграфа» розповіли, що нині борг за розподіл газу досяг критичних показників.
Голова правління «Кременчукгазу» зазначає, що найвищі суми заборгованості, це 3 — 4 тисячі гривень з абонента. Переважна більшість боржників проживає у приватному секторі.
Розсилати повідомлення боржникам розпочнуть найближчим часом, відключення можливі вже у лютому, кажуть на підприємстві.
Нагадаємо, Кабмін скасував мораторій на відключення споживачів комунальних послуг, «Кременчуцький Телеграф» дізнавався, що про це думають люди.
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