«Будемо відключати споживачів за борги», — у «Кременчукгазі» попередили абонентів

Сьогодні, 19:04 Переглядів: 138

Борг по розподілу газу за майже два роки війни складає 11 мільйонів гривень, зазначають в акціонерному товаристві

Разом з іншими надавачами комунальних послуг, які отримали від держави «зелене світло» на відключення боржників, «Кременчукгаз» вже від лютого планує відключати таких абонентів від газопостачання. На підприємстві журналістам «Кременчуцького Телеграфа» розповіли, що нині борг за розподіл газу досяг критичних показників.

— У нас таких боргів по розподілу газу, як за останні 2 роки ніколи не було. Якщо на початок 2022 року борг населення був меншим мільйона гривень, то зараз це майже 12 мільйонів гривень. Відсоток сплати населення досить високий — це близько 75 відсотків, але 25 відсотків накопичили такі борги, — розповідає Богдан Оксененко

Голова правління «Кременчукгазу» зазначає, що найвищі суми заборгованості, це 3 — 4 тисячі гривень з абонента. Переважна більшість боржників проживає у приватному секторі.

— Ми будемо реалізовувати все, що передбачає скасування мораторію на відключення боржників. Багатоповерхівки — це найменша проблема, якщо брати структуру заборгованості, то з 11 мільйонів, борг споживачів які живуть у багатоповерхівках це 600 тисяч, все решта — приватний сектор, — говорить Богдан Оксененко.

Розсилати повідомлення боржникам розпочнуть найближчим часом, відключення можливі вже у лютому, кажуть на підприємстві.

— Будуть відправлені попередження, що споживач має заборгованість. Є термін, в який споживач має відреагувати: або погасити заборгованість, або звернутися за реструктуризацією. Кожен випадок розглядатимемо індивідуально. Якщо не буде реакції від споживачів, будемо їх відключати. У нас є відповідний структурний підрозділ, який буде цим займатися, — констатує Богдан Оксененко

Нагадаємо, Кабмін скасував мораторій на відключення споживачів комунальних послуг, «Кременчуцький Телеграф» дізнавався, що про це думають люди.