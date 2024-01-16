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Кременчук, Культура

З великим успіхом пройшла прем'єра мюзиклу «Ніч перед Різдвом» у Горішніх Плавнях

Сьогодні, 18:31 Переглядів: 129 Новини компаній

Цей проєкт корпоративного театру є благодійним

13 січня у великій залі Палацу культури й творчості Горішніх Плавнів відбулася прем’єра вистави-мюзиклу корпоративного театру Ferrexpo «Ніч перед Різдвом» за мотивами твору зі збірки Миколи Гоголя «Вечори на хуторі поблизу Диканьки». Партер і балкон палацу були заповнені глядачами з Горішніх Плавнів, Кременчука, Пришиба й навколишніх населених пунктів.

Свій талант продемонстрували актори-аматори з-поміж працівників Ferrexpo, які здебільшого не мали досвіду виступів на великій сцені.

Корпоративний театр об’єднав простих робітників, офісних працівників та керівників різних ланок гірничо-збагачувальних підприємств Горішніх Плавнів. З постановкою акторам допомогли професіонали своєї справи — команда Полтавського академічного обласного українського музично-драматичного театру ім. Миколи Гоголя. Виготовлення декорацій для учасників театру FerroTale взяли на себе їхні колеги з дробильно-збагачувальної фабрики та ливарно-механічного цеху Полтавського ГЗК. Костюми ж здебільшого актори «Ferrotale» шили власноруч.

У центрі сюжету історія кохання коваля Вакули до чарівної Оксани, яка вимагає підтвердження почуттів у вигляді черевиків, таких, як у самої цариці. Закоханий ладен заручитися підтримкою самого чорта, аби впоратися з непростим завданням. Але все вдалося — магія передріздвяної ночі поєднала закоханих попри всі перепони.

«Такі події важливі для творчої реалізації митців Полтавщини та розвитку культурного потенціалу регіону в цілому» — зазначив Філіп Пронін, голова Полтавської обласної військової адміністрації у своєму телеграм-каналі, коментуючи підсумки премʼєрної події.

Цей проєкт корпоративного театру є благодійним. Його реалізація триває з лютого 2023 року. Ця вистава стала вже другою, яку підготували актори. Першу — «За двома зайцями» — демонстрували влітку. Кошти, вторговані за продаж квитків, та пожертви, зібрані під час вистави, тоді спрямували на потреби морських піхотинців. Цього разу, як повідомили організатори, зібрані кошти будуть також спрямовані на підтримку захисників і захисниць України. Наступна вистава запланована до показу 20 січня 2024 року.

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Автор: Аліса Котова
Теги: Ferrexpo театр
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