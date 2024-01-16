Директор підприємства «Кредмаш» Олександр Тверезий перебуває під вартою

Сьогодні, 19:28 Переглядів: 130

Затримали його після обшуків, що відбувалися на минулому тижні

Директор Приватного акціонерного товариства «Кременчуцький завод дорожніх машин» (Кредмаш) Олександр Тверезий, якого 11 січня затримали правоохоронці, зараз перебуває під вартою. Про це «Кременчуцький ТелеграфЪ» дізнався із особистих джерел на підприємстві.

Із цих джерел також стало відомо, що знаходиться пан Тверезий у слідчому ізоляторі у Києві.

Нагадаємо, минулого тижня на заводі «Кредмаш» відбулися обшуки — у керівництва вилучили документи. Тоді ж Олександра Тверезого правоохоронці і затримали.