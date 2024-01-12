На «Кредмаші» відбулися обшуки, затримали директора підприємства

11 січня на заводі «Кредмаш» відбулися обшуки — у керівництва вилучали документи, а самого директора Олександра Тверезого затримали правоохоронці. Відповідну інформацію «Кременчуцькому Телеграфу» підтвердив голова наглядової ради заводу Микола Данилейко.
За його словами, нині триває слідство. Чому Олександра Тверезого затримали — Данилейко не зміг розповісти.
Як зазначили джерела ТЪ, обшуки тривали приблизно до 9 вечора.
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