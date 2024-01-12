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Кременчук, Гроші

У Кременчуцькій міськраді встановлять металодетектор за понад 200 тисяч гривень

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 98

 

Посилення заходів безпеки

У Кременчуцькій міській раді встановлять арковий металодетектор — на це влада витратить 275 тисяч 400 гривень. Відповідне рішення затвердили на засіданні виконавчого комітету Кременчуцької міськради 11 січня.

Як розповів міський голова Кременчука Віталій Малецький, заходи безпеки посилюють через нещодавній випадок на Закарпатті, де місцевий депутат підірвав гранату в одній з сільських рад області. 

— Була рекомендація правоохоронців щодо забезпечення безпеки відвідувачів і учасників заходів в приміщенні виконкому. Ми маємо це профінансувати, — сказав мер міста.

Металодетектор встановлять на один із входів міськради.

Нагадаємо, раніше міський голова Кременчука Віталій Малецький наголошував, що представникам медіа слід утриматись від онлайн-трансляцій під час проведення пленарного засідання сесії через безпекові ризики.

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Автор: Вероніка Білодід
Теги: міська рада виконком металодетектор
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