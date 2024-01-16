Де у Кременчуці 17 січня вимикатимуть світло: перелік адрес
Сьогодні, 20:02
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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи
У середу, 17 січня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 17.00
- вул. Давида Кострова, 4-47/11;
- вул. Івана Багряного, 31/16;
- вул. Івана Дзюби, 2/3;
- вул. Рєпіна, 9/28-60/3;
- вул. Панаса Саксаганського, 2/9-31;
- вул. Паризька, 16/38, 18, 20/33;
- вул. Чехова, 1/13-35/9;
- пров. Чехова, 3-7/26;
- вул. Тараса Шевченка, 118А-140;
- вул. Петра Калнишевського, 3, 5, 7;
- вул. Скалиста, 13, 15, 17;
- вул. Хорольська, 3, 5, 7, 8, 9;
- туп. Урожайний, 2;
- вул. Арсенальна, 2/6, 3А;
- вул. Переяславська, 39/2-55;
- вул. Сержанта Мельничука, 3-18А;
- пров. Турбінний, 4-14А;
- пр. Г. Петька, 3-49;
- вул. Гірська, 4-11;
- вул. Заводська, 1-131;
- пр. Заводський, 7-18;
- пр. І. Торубари, 4-19/2;
- вул. Кавказька, 1-59;
- пр. Корабліної, 4-50;
- вул. К.Острозького, 1-29;
- вул. Новобудівельна, 5-15;
- пров. Одеський, 2-36;
- пр. Одеський, 2-36;
- пров. Д. Вишневецького, 1-20;
- вул. С. Крушельницької, 44-189;
- вул. П. Прокоповича, 1-31;
- вул. Черкаська, 15;
- вул. Чечелівська, 1-46/43;
- пров. Чечелівський, 1А-41;
- вул. 29 Вересня, 2/25, 4, 6;
- пров. Господарський, 7-12;
- пр. Зерновий, 2/18-8/7;
- вул. Івана Багряного, 22/3-38/18;
- пр. Польський, 5-14/1;
- вул. Льва Орнштейна, 7-30;
- вул. Катерини Білокур, 2-30;
- пров. Четвертого Універсалу, 1-8;
- пров. Миклухо-Маклая, 1-16;
- вул. Сержанта Мельничука, 96-139;
- вул. Господарська, 1-38;
- пров. Господарський, 5-10А;
- вул. Максима Кривоноса, 41/2-75А;
- пров. Ударний, 3А, 5;
- вул. Щаслива, 33;
- вул. Івана Багряного, 3-21;
- вул. Льва Орнштейна, 1/7-8;
- пров. Шосейний, 8, 10;
- вул. Левка Лук’яненка, 5, 5А;
- вул. Софіївська, 68-80/13;
- вул. Івана Мазепи, 47, 63/12;
- вул. Троїцька, 69/15;
- пр. Ягідний, 4, 4А;
- пр. 2-й Ягідний, 2;
- вул. Адмірала Остроградського, 1-28;
- вул. Вільної України, 17/2-40;
- пров. Леся Курбаса, 2-20;
- пров. Марії Заньковецької, 1-51;
- вул. Олени Пчілки, 11/39-18;
- пров. Ягідний, 2-39;
- вул. Козацька, 101/1;
- пров. Делегатський, 3-20;
- вул. Спасо-Преображенська, 3, 4, 6;
- вул. Вітчизняна, 13-20;
- вул. Юрія Кондратюка, 15-74/23;
- пров. Луговий, 24-37;
- пр. Луговий, 16, 18, 23, 25.
З 8.00 до 16.00
- с. Соснівка: вул. Іллі Третяка, 4-39; вул. Котляревського, 3, 3А, 6.
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