Підприємства компанії Ferrexpo запрошують на роботу

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Кого шукають та що пропонують

Ferrexpo — швейцарська залізорудна компанія з активами в Україні — Полтавським ГЗК, Єристівським ГЗК та Біланівським ГЗК.

Компанія виробляє високоякісні залізорудні окатки преміумкласу для металургійної промисловості, які, порівняно з використанням більш поширених видів залізорудної сировини, дозволяють зменшити викиди вуглецю і підвищити продуктивність виробників. Ferrexpo має широку клієнтську базу, до якої входять сталеливарні підприємства по всьому світу.

Запрошують у команду:

Слюсар-ремонтник/слюсарка-ремонтниця.

Очікування від кандидатів:

Освіта: професійно-технічна.

Бажано мати професійне свідоцтво за фахом «Слюсар-ремонтник».



Освіта: професійно-технічна. Бажано мати професійне свідоцтво за фахом «Слюсар-ремонтник». Функціональні обов’язки:

Виконує ремонт, монтаж, демонтаж, випробування, регулювання і налагодження особливо складного устаткування, агрегатів і машин і здає їх після ремонту.

Розбирає, ремонтує і складає вузли і устаткування в умовах напруженої і щільної посадок.

Виконує ремонт, монтаж, демонтаж, випробування, регулювання і налагодження особливо складного устаткування, агрегатів і машин і здає їх після ремонту. Розбирає, ремонтує і складає вузли і устаткування в умовах напруженої і щільної посадок. Умови роботи: повний робочий тиждень (8 годин, понеділок-п’ятниця) або позмінний (день/ніч 2 вихідних, 2 робочих дні і 2 вихідних дні).

Електрослюсар/ка черговий/-ова та з ремонту устаткування

Очікування від кандидатів:

Освіта: професійно-технічна.

Бажано мати професійний сертифікат за фахом «Електротехніка, електромеханіка та електротехнології».

Освіта: професійно-технічна. Бажано мати професійний сертифікат за фахом «Електротехніка, електромеханіка та електротехнології». Функціональні обов’язки:

Виконує роботи згідно з виданим нарядом та виробничим завданням, в тому числі і роботи, що технологічно пов’язані з виконуваним процесом.

Проводить монтаж, демонтаж, ремонт налагодження, випробовування, технічне обслуговування механічної та електричної частин складних машин, вузлів і механізмів, апаратури, контрольно-вимірювальних приладів, установок автоматичної дії, засобів телемеханіки.

Виконує технічне обслуговування, ремонт електрообладнання посудин, що працюють під тиском; центрування електричних машин; ремонт електричної частини вантаж.

Виконує роботи згідно з виданим нарядом та виробничим завданням, в тому числі і роботи, що технологічно пов’язані з виконуваним процесом. Проводить монтаж, демонтаж, ремонт налагодження, випробовування, технічне обслуговування механічної та електричної частин складних машин, вузлів і механізмів, апаратури, контрольно-вимірювальних приладів, установок автоматичної дії, засобів телемеханіки. Виконує технічне обслуговування, ремонт електрообладнання посудин, що працюють під тиском; центрування електричних машин; ремонт електричної частини вантаж. Умови роботи: повний робочий тиждень (8 годин, понеділок-п’ятниця) або позмінний (день/ніч 2 вихідних, 2 робочих дні і 2 вихідних дні).

Електрогазозварник/електрогазозварниця

Очікування від кандидатів:

Освіта: професійно-технічна.

Бажано мати професійне свідоцтво за фахом «Електрогазозварник».

Освіта: професійно-технічна. Бажано мати професійне свідоцтво за фахом «Електрогазозварник». Функціональні обов’язки:

Виконання зварювальних та газополум’яних робіт технологічного обладнання;

Виконання зварювання апаратів, вузлів, конструкцій, трубопроводів з різних сталей, чавуну, кольорових металів і сплавів.

Виконання зварювальних та газополум’яних робіт технологічного обладнання; Виконання зварювання апаратів, вузлів, конструкцій, трубопроводів з різних сталей, чавуну, кольорових металів і сплавів. Умови роботи: повний робочий тиждень (8 годин, понеділок-п’ятниця) або позмінний (день/ніч 2 вихідних, 2 робочих дні і 2 вихідних дні).

Гарантують співробітникам:

Офіційне працевлаштування у міжнародній компанії зі світовими стандартами: нове обладнання та техніка світових виробників, безпечні умови праці.

Стабільну оплату праці та розширений соціальний пакет для співробітників: медичне страхування життя та здоров’я з перших днів роботи, безкоштовний проїзд на роботу/з роботи (у тому числі з Кременчука, Пришиба та Нової Галещини), здорове харчування, питний режим, матеріальне заохочення для молодих працівників, молодят, найкращих за професією, програма чоловічих декретів.

Програми професійного навчання, підвищення кваліфікації з отриманням документа державного зразка та програми особистого розвитку.

Корпоративну культуру високого рівня.

Для відгуку на вакансії та отримання довідкової інформації сконтактуйте за номерами:

+380 67 530 37 88

+380 50 305 74 61

+380 66 26 00 196

E-mail: HR@mine.ferrexpo.com