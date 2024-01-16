Підприємства компанії Ferrexpo запрошують на роботу

Кого шукають та що пропонують
Ferrexpo — швейцарська залізорудна компанія з активами в Україні — Полтавським ГЗК, Єристівським ГЗК та Біланівським ГЗК.
Компанія виробляє високоякісні залізорудні окатки преміумкласу для металургійної промисловості, які, порівняно з використанням більш поширених видів залізорудної сировини, дозволяють зменшити викиди вуглецю і підвищити продуктивність виробників. Ferrexpo має широку клієнтську базу, до якої входять сталеливарні підприємства по всьому світу.
Запрошують у команду:
Слюсар-ремонтник/слюсарка-ремонтниця.
- Очікування від кандидатів:
Освіта: професійно-технічна.
Бажано мати професійне свідоцтво за фахом «Слюсар-ремонтник».
- Функціональні обов’язки:
Виконує ремонт, монтаж, демонтаж, випробування, регулювання і налагодження особливо складного устаткування, агрегатів і машин і здає їх після ремонту.
Розбирає, ремонтує і складає вузли і устаткування в умовах напруженої і щільної посадок.
- Умови роботи: повний робочий тиждень (8 годин, понеділок-п’ятниця) або позмінний (день/ніч 2 вихідних, 2 робочих дні і 2 вихідних дні).
Електрослюсар/ка черговий/-ова та з ремонту устаткування
- Очікування від кандидатів:
Освіта: професійно-технічна.
Бажано мати професійний сертифікат за фахом «Електротехніка, електромеханіка та електротехнології».
- Функціональні обов’язки:
Виконує роботи згідно з виданим нарядом та виробничим завданням, в тому числі і роботи, що технологічно пов’язані з виконуваним процесом.
Проводить монтаж, демонтаж, ремонт налагодження, випробовування, технічне обслуговування механічної та електричної частин складних машин, вузлів і механізмів, апаратури, контрольно-вимірювальних приладів, установок автоматичної дії, засобів телемеханіки.
Виконує технічне обслуговування, ремонт електрообладнання посудин, що працюють під тиском; центрування електричних машин; ремонт електричної частини вантаж.
- Умови роботи: повний робочий тиждень (8 годин, понеділок-п’ятниця) або позмінний (день/ніч 2 вихідних, 2 робочих дні і 2 вихідних дні).
Електрогазозварник/електрогазозварниця
- Очікування від кандидатів:
Освіта: професійно-технічна.
Бажано мати професійне свідоцтво за фахом «Електрогазозварник».
- Функціональні обов’язки:
Виконання зварювальних та газополум’яних робіт технологічного обладнання;
Виконання зварювання апаратів, вузлів, конструкцій, трубопроводів з різних сталей, чавуну, кольорових металів і сплавів.
- Умови роботи: повний робочий тиждень (8 годин, понеділок-п’ятниця) або позмінний (день/ніч 2 вихідних, 2 робочих дні і 2 вихідних дні).
Гарантують співробітникам:
- Офіційне працевлаштування у міжнародній компанії зі світовими стандартами: нове обладнання та техніка світових виробників, безпечні умови праці.
- Стабільну оплату праці та розширений соціальний пакет для співробітників: медичне страхування життя та здоров’я з перших днів роботи, безкоштовний проїзд на роботу/з роботи (у тому числі з Кременчука, Пришиба та Нової Галещини), здорове харчування, питний режим, матеріальне заохочення для молодих працівників, молодят, найкращих за професією, програма чоловічих декретів.
- Програми професійного навчання, підвищення кваліфікації з отриманням документа державного зразка та програми особистого розвитку.
- Корпоративну культуру високого рівня.
Для відгуку на вакансії та отримання довідкової інформації сконтактуйте за номерами:
- +380 67 530 37 88
- +380 50 305 74 61
- +380 66 26 00 196
E-mail: HR@mine.ferrexpo.com