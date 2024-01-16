У лікарні «Придніпровська» проводять заміну кришталика ока: платити треба лише за імплант

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 184

Раніше пацієнт мав сплачувати й за саму операцію, тепер цю частину витрат покриватиме держава

У кременчуцькій лікарні «Придніпровська» проводять операцію із заміни кришталика ока*; і тепер пацієнтам треба сплатити лише за імплант.

Як пояснив «Кременчуцькому Телеграфові» директор лікарні Віктор Скачко, у медзакладі такі операції проводять близько 5 років. Проте саме з 2024 року Національна служба здоров’я України включили цю процедуру до пакета послуг «Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах», і тепер її оплачує держава.

НСЗУ покриває всі етапи операції: підготовчий процес, операцію та відновлювальний післяопераційний період. Це дозволяє пацієнту заощадити від 15 000 грн, бо раніше він сам мав покрити ці витрати.

Щоб потрапити на операцію із заміни кришталика, спочатку людині потрібне направлення від сімейного лікаря на консультацію до офтальмолога. Під час консультації офтальмолог визначає необхідність заміни кришталика та вибір оптимальної лінзи.

У лікарні «Придніпровська» операцію із заміни кришталика проводить лікар-офтальмолог Зоряна Повч з Інституту мікрохірургії ока, яка приїжджає до Кременчука з Києва.

За інформацією пресслужби Кременчуцької міської ради, у лікарні «Придніпровська» проводять операції з двома видами імплантів, за які пацієнт сплачує самостійно:

виробник Америка — 5 840 грн;

виробник Франція — 3 420 грн.

На хірургічному етапі заміна кришталика проходить зазвичай безболісно. Після процедури відбувається покращення зору та може зникнути необхідність в окулярах для корекції.

Операція проводиться в лікарні «Придніпровська», що знаходиться у провулку Павлівський, 1/4 (парк «Придніпровський»). Запис на консультацію за телефонами 75-61-19, 75-61-20 або (067)387-55-52.

*Кришталик ока відповідає за наше зорове сприйняття. З часом можуть виникнути проблеми (катаракта або інші офтальмологічні захворювання), які потребують заміни кришталика для покращення зору.