Полтавщина витратить 88 мільйонів гривень на покращення навчання «Захисту України» у школах

Сьогодні, 07:04 Переглядів: 113

Частина цих коштів піде на облаштування навчальних кабінетів, а інша — на підвищення кваліфікації педагогів

Наприкінці 2023 року Полтавська область отримала державну субвенцію у розмірі понад 88 мільйоні гривень. Усі ці кошти спрямують на покращення навчання предмета «Захист України» у школах області. Про це на брифінгу розповів директор Департаменту освіти і науки Полтавської облвійськадміністрації Євген Кончаковський.

За словами Кончаковського, виділені кошти розподілять на два напрямки: 83 млн 554,1 тис. грн піде на закупівлю обладнання для кабінетів, а 5 млн 60,8 тис. грн — на підвищення кваліфікації педагогів.

Гроші виділять як для закладів загальної середньої, так і професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти.

У першу чергу фінансуватимуть спеціалізовані заклади — Полтавський та Кременчуцький ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою.

Загалом у 302 закладах освіти області «Захист України» викладають 356 педагогів. Однак окремих кабінетів для цього предмету лише 108.

— Це проблема, до того ж значний час ми не мали кваліфікованих спеціалістів, оскільки до початку повномасштабного вторгнення предмет «Захист України» дещо нівелювався. Сьогодні прагнемо навчати та підвищувати кваліфікацію тих педагогічних працівників, які вже працюють, а також усвідомлюємо, що маємо педагогічних працівників — потенційних викладачів предмета «Захист України» — демобілізованих військових, які також мають навчатися, розвивати даний предмет і навчати учнів на якісному обладнанні, — додає Євген Кончаковський.

Виділені кошти мають бути використані протягом 2024 року.

Нагадаємо, незабаром у закладах освіти області мають з'явитися офіцери безпеки та турнікети-металошукачі.