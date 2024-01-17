Полтавщина витратить 88 мільйонів гривень на покращення навчання «Захисту України» у школах

Частина цих коштів піде на облаштування навчальних кабінетів, а інша — на підвищення кваліфікації педагогів
Наприкінці 2023 року Полтавська область отримала державну субвенцію у розмірі понад 88 мільйоні гривень. Усі ці кошти спрямують на покращення навчання предмета «Захист України» у школах області. Про це на брифінгу розповів директор Департаменту освіти і науки Полтавської облвійськадміністрації Євген Кончаковський.
За словами Кончаковського, виділені кошти розподілять на два напрямки: 83 млн 554,1 тис. грн піде на закупівлю обладнання для кабінетів, а 5 млн 60,8 тис. грн — на підвищення кваліфікації педагогів.
Гроші виділять як для закладів загальної середньої, так і професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти.
У першу чергу фінансуватимуть спеціалізовані заклади — Полтавський та Кременчуцький ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою.
Загалом у 302 закладах освіти області «Захист України» викладають 356 педагогів. Однак окремих кабінетів для цього предмету лише 108.
Виділені кошти мають бути використані протягом 2024 року.
Нагадаємо, незабаром у закладах освіти області мають з'явитися офіцери безпеки та турнікети-металошукачі.
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