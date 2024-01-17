«На дрони, на ЗСУ, на ПВО» — як кременчужани вважають доцільним розподіляти міський бюджет

Сьогодні, 08:02 Переглядів: 122

У мерії бюджет 2024 року неодноразово називали бюджетом «виживання». Загалом на рік він складатиме понад 3 млрд гривень. «Кременчуцький ТелеграфЪ» поцікавився у містян, чи на часі зараз мільйонні витрати на дороги, парки, «Муніципальну варту» та «Кременчуцьку міську телерадіокомпанію». Також «Кременчуцький Телеграф» порахував, скільки військових можна одягнути у зимову форму за гроші виділені на комунальне телебачення

Ми запитали у кременчужан про доцільність спрямування бюджетних коштів. Більшість опитаних нами людей певні, що нині бюджетні кошти мали б спрямовуватися на допомогу військовим.

Нагадаємо, що комунальне підприємство «Муніципальна варта», яке займається охоронною міської ради, шкіл, лікарень, з бюджету на 2024 рік отримала 20 млн 300 тис. грн. «Кременчуцька міська телерадіокомпанія» (КТРК) отримала з бюджету 21 млн 984 тисячі гривень. Крім цього, на ремонт доріг планують витратити 131 млн 762 тисячі гривень.

— Зараз важливіше допомога армії. Це зараз першочергово, — каже Олександр.

— На війну, для військових зараз найважливіше виділяти кошти. Бо, а для кого? Для бандитів, які крадуть зараз гроші?

— Все для військових. На дороги та решту зараз витрачати недоцільно. Я вважаю, що зараз найважливіше забрати своє, відвоювати землю, а як закінчиться війна, нехай витрачають куди хочуть, — говорить Надія.

— На дрони, на ЗСУ, на ПВО зараз найважливіше. Сидять там люди, які щось вигадують, хоча зараз у пріорітеті підтримувати Україну. Гроші то на дороги виділяють, то незрозуміло на що. Якщо себе так поводити, то можна і втратити країну, — зазначає Олександра.

— За ці кошти можна одягнути хлопців. Хлопці за свої кошти купують все. Замість умовної бруківки, чи виділення коштів на щось інше, краще б одягнули захисників, — констатує Михайло.

«Кременчуцький ТелеграфЪ» вирішив підрахувати, скільки комплектів зимового одягу чи, наприклад, тепловізорів можна було б придбати за кошти, виділені на створення новин комунальним телебаченням. Ціна на теплий комплект зимового одягу (куртка та штани) на сайті закупівель Prozorro по різним тендерам дорівнює цифрі 4 тис. 920 гривень за комплект. Така ж середня вартість форми й в інтернет-магазинах. Навіть якщо закупити теплі штани та куртки за ціною 5 тисяч гривень, на 21 млн 984 тисячі виділених на КТРК можна одягнути у теплу форму 4 тис. 397 захисників. А це 8 батальйонів, чи 44 роти солдат.

Щодо тепловізорів, які військові часто купують собі самі, чи коштом волонтерів, то на 21 млн 984 тисячі гривень, орієнтовно, можна придбати 47 тепловізорів.

Зауважимо, що згідно зі звітом міського голови Віталія Малецького, за 2022 рік з місцевого бюджету на допомогу армії виділили приблизно 88 млн грн, цьогоріч — 308 млн грн.

За його словами, Кременчук придбав понад 38 одиниць автомобілів та причепів. Нагадаємо, з приводу закупівлі причепів поліція відкрила кримінальне провадження щодо службових осіб виконавчого комітету Кременчуцької міської ради. Йдеться про розтрату бюджетних коштів при закупівлі товарів за завищеними цінами.

Що ще передало місто:

124 FPV-дрони;

131 квадрокоптер;

139 одиниць тепловізійних та оптичних приладів, мініелектростанцій і зарядних станцій, 32 генератори;

десятки старлінків, ноутбуків, планшетів та іншого додаткового устаткування.

Місто також закупило 20 мобільних лазне-пральних комплексів, виготовлених на кременчуцьких підприємства, зазначив мер. Під час закупівель лазень «Кременчуцький ТелеграфЪ» виявив, що замовник (виконком) прописував умови тендерної документації під конкретного постачальника товару — ТОВ «Житлоінвест». Попри те, що конкуренція була (на торги приходили й інші учасники), виконком систематично відхиляв найбільш економічно вигідні пропозиції. Державна аудиторська служба України перевірила закупівлю мобільних комплексів для прання та гігієни і дійшли висновку про безпідставне відхилення мерією дешевшої тендерної пропозиції.

Нагадаємо, 15 грудня у Кременчуці затвердили бюджет міста на 2024 рік. Зазначимо, що у наступному році Кременчук недоотримає майже 1 млрд гривень через вилучення «військового» податку. Цьогоріч місто планує витратити 300 млн грн на ЗСУ.