«Чміль»: флагман «кременчуцької флотилії» отримав своє ім’я, викарбуване у металі

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На катері прикріплять металеву табличку з позивним ветерана російсько-української війни з Києва, який передав його для захисників України

У Горішніх Плавнях завершуються технічні роботи з приведення до ладу катера «Амур», який передав на поповнення «кременчуцької флотилії» ветеран російсько-української війни зі столиці. Їх фінішем стане прикріплення на борт тепер вже бойового катера металевої таблички із назвою «Чміль».

Як повідомив керівник «Видавничого дому «Приватна газета» та «Кременчуцького Телеграфа» Сергій Кулясов, цю табличку виготовив волонтер Олександр Байков, який є «головними руками» кременчуцької ініціативи «буржуйський полк» — забезпечення військових окопними буржуйками.

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— Табличка з назвою катера виготовлена з нержавіючої сталі та покрита спеціальною фарбою. Тож побажання його власника ми виконали, — пояснив Сергій.

Нагадаємо, Андрій Чміленко відгукнувся на заклик Сергія Кулясова щодо збору коштів на придбання моторних човнів для захисників України, які тримають оборону на лівому березі Дніпра. Він одразу запропонував безоплатно забрати його катер «Амур».

З шістьох плавзасобів, що вже передали для військових їх власники, поки це найбільший за розмірами. На початку січня катер забрали з Києва й наразі на ньому завершують роботи з технічного обслуговування майстри з Горішніх Плавнів, які також долучилися до допомоги військовим.

Єдиним проханням Андрія Чміленка під час передачі катера було залишити назву — «Чміль», яка є скороченим варіантом його прізвища та фронтовим позивним. Він є ветераном російсько-української війни — добровільно пішов на військову службу у 2015-му. Воювати довелося на Донеччині. А у перший день повномасштабного вторгнення, 24 лютого 2022 року, знову добровільно прийшов до військкомату, щоб стати на захист України. Воював у складі мотопіхотного батальйону 30-ї окремої механізованої бригади на Луганщині, звільняв Харківщину. Наприкінці 2022 року був демобілізований за сімейними обставинами.

Зауважимо, ініціатива щодо збору коштів на один човен, з якою Сергій Кулясов виступив 18 грудня, швидко переросла першочергову мету — Кременчук виявився спроможним сформувати цілу мініфлотилію.

Перші 3 човни з Кременчука вже допомагають українським військовим виконувати бойові завдання на берегах Дніпра. Інші три поки приводять до ладу волонтери у Горішніх Плавнях. Збір коштів на човни та їх ремонт продовжується. Є також можливість передати свій човен безоплатно й таким чином зробити свій внесок у перемогу над ворогом.

Перерахувати кошти на човни можна на волонтерську картку — 4627055110342143 (ПриватБанк, Сергій Кулясов)

А запропонувати продаж чи подарувати свій човен можна за телефоном (Viber, WhatsAp) — 098 7777 300

Разом до Перемоги!