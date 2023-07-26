«Буржуйський полк» у Кременчуці: волонтери починають другий сезон та шукають газові балони

У листопаді минулого року відомий кременчуцький волонтер Сергій Каптан за підтримки «Кременчуцького Телеграфу» виступив з ініціативою щодо виготовлення та відправки на фронт мобільних окопних буржуйок, які легко транспортувати та можна використовувати будь-де на передовій.
Для їх виготовлення використовували порожні газові балони з-під фреону. Конструкція окопних буржуйок виявилася настільки вдалою, що початкові плани були перевершені удесятеро – кременчуцькі волонтери ледь встигали виконувати прохання бійців з передової про відправку. Усього минулої зими команда Сергій Каптана виготовила та відправила на фронт у різні бригади понад 1000 окопних буржуйок, які зігрівали в морози своїм теплом наших захисників.
Наближається нова зима і бійці бойових бригад, пам’ятаючи про зручні кременчуцькі буржуйки, завчасно звертаються до Сергія Каптана з проханням знову передати їм такі зігрівайки до настання перших холодів.
Зігрівайки відправлять на фронт у найбільш гарячі точки російсько-української війни!
Зауважимо, що навесні цього року, після завершення роботи з виготовлення мобільних окопних буржуйок, кременчуцький підприємець Сергій Каптан виступив з новою ініціативою «100 причепів для ЗСУ». Станом на липень він разом з однодумцями відремонтував та відправив захисникам України вже понад 60 причепів. Повернення до виготовлення окопних буржуйок напередодні зими не припиняє роботу волонтерів щодо пошуку, ремонту та відправки на фронт автомобільних причепів. А для цього потрібні старі причепи, або їх запчастини, метал, колеса, та багато іншого.
Отже, кожен охочий може допомогти зігріти воїнів, передаючи волонтерам пусті газові балони, або ж долучитися до ініціативи «100 причепів для ЗСУ»
Разом до Перемоги!
Контактні телефони Сергія Каптана — 0503054555, 0678780505
Завозити газові балони можна самостійно за адресою: вулиця Богдана Хмельницького, 3-в.
Для охочих допомогти волонтерам грошима:
Картка цього банку: 5375411203891424
Картка ПриватБанку: 5169360002942401
Pay Pal (€/$): sergkaptan@gmail.com
На сторінці Сергія Каптана у Фейсбуці можна знайти звіти з надходження та витрачання коштів.
Його сторінка у Фейсбук — https://www.facebook.com/Serhii.Kaptan
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Акція "Телеграфа" на допомогу українським військовим. Ми закликаємо кременчужан надати посильну допомогу нашим солдатам.