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«Буржуйський полк» у Кременчуці: волонтери починають другий сезон та шукають газові балони

Сьогодні, 09:01 Переглядів: 336

 

Минулої зими кременчуцькі волонтери відправили на фронт понад 1000 окопних буржуйок

У листопаді минулого року відомий кременчуцький волонтер Сергій Каптан за підтримки «Кременчуцького Телеграфу» виступив з ініціативою щодо виготовлення та відправки на фронт мобільних окопних буржуйок, які легко транспортувати та можна використовувати будь-де на передовій.

Для їх виготовлення використовували порожні газові балони з-під фреону. Конструкція окопних буржуйок виявилася настільки вдалою, що початкові плани були перевершені удесятеро – кременчуцькі волонтери ледь встигали виконувати прохання бійців з передової про відправку. Усього минулої зими команда Сергій Каптана виготовила та відправила на фронт у різні бригади понад 1000 окопних буржуйок, які зігрівали в морози своїм теплом наших захисників.

Наближається нова зима і бійці бойових бригад, пам’ятаючи про зручні кременчуцькі буржуйки, завчасно звертаються до Сергія Каптана з проханням знову передати їм такі зігрівайки до настання перших холодів.

- Минулої зими ми виготовили та відправили на фронт понад тисячу окопних буржуйок. Бійцям на фронті вони дуже сподобалися своєю зручністю. Наші захисники просять передати їм знову такі мобільні буржуйки, адже скоро вересень й перші холода. Для їх виготовлення нам потрібні пусті газові балони з-під фреону. Звертаюся до усіх кременчужан, а особливо до тих, хто має справу з фреоном (ред. - ремонт та обслуговування холодильників і кондиціонерів) і в кого можуть бути такі балони – передайте їх нам. Ми з них зробимо мобільні зігрівайки для наших захисників, а ви цим допоможете зігріти бійців, - розповів Сергій Каптан про продовження своєї ініціативи та звернувся за допомогою.

Зігрівайки відправлять на фронт у найбільш гарячі точки російсько-української війни!

- Дуже вдячний усім хто брав, бере та буде брати участь у виготовленні окопних буржуйок. Кожен може бути причетним до цієї важливої справи, - додав Сергій Каптан.

 

Зауважимо, що навесні цього року, після завершення роботи з виготовлення мобільних окопних буржуйок, кременчуцький підприємець Сергій Каптан виступив з новою ініціативою «100 причепів для ЗСУ». Станом на липень він разом з однодумцями відремонтував та відправив захисникам України вже понад 60 причепів. Повернення до виготовлення окопних буржуйок напередодні зими не припиняє роботу волонтерів щодо пошуку, ремонту та відправки на фронт автомобільних причепів. А для цього потрібні старі причепи, або їх запчастини, метал, колеса, та багато іншого.

Отже, кожен охочий може допомогти зігріти воїнів, передаючи волонтерам пусті газові балони, або ж долучитися до ініціативи «100 причепів для ЗСУ»

Разом до Перемоги! 

Контактні телефони Сергія Каптана — 0503054555, 0678780505

Завозити газові балони можна самостійно за адресою: вулиця Богдана Хмельницького, 3-в.

Для охочих допомогти волонтерам грошима:

Посилання на МоноБанк

Картка цього банку: 5375411203891424

Картка ПриватБанку: 5169360002942401

Pay Pal (€/$): sergkaptan@gmail.com

На сторінці Сергія Каптана у Фейсбуці можна знайти звіти з надходження та витрачання коштів. 

Його сторінка у Фейсбук — https://www.facebook.com/Serhii.Kaptan

«Буржуйський полк» у Кременчуці терміново потребує поповнення
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Автор: Віктор Крук
Теги: допомога військовим допомога ЗСУ волонтери буржуйки причеп
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