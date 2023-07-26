Вночі згоріла літня кухня у Піщанській громаді на Кременчуччині

Сьогодні, 08:53 Переглядів: 170

25 липня о 1.43 до Служби порятунку надійшло сповіщення про пожежу у літній кухні на вул. Садова в с. Мирне Піщанської територіальної громади.

Про це повідомили у Кременчуцькому районному управлінні ГУ ДСНС Країни у Полтавській області.

О 2.38 пожежа була локалізована, а о 3.35 - ліквідована. Через значне задимлення, рятувальники використовували апарати захисту органів дихання та зору.

Вогнем знищено:

8 кв. м літньої кухні;

кухонний інвентар;

газовий балон;

побутові прилади та кухонні меблі.

Також пошкоджено:

газовий та кисневий балон;

4 кв. м шиферної покрівлі поруч розташованого житлового будинку.

Травмованих чи загиблих в наслідок пожежі не зареєстровано. Причина виникнення пожежі встановлюється.

У гасінні пожежі брали участь два вогнеборці з місцевої пожежної охорони с. Нова Знам’янка та два рятувальники з 14 ДПРЧ на двох автомобілях.

*фото ілюстративне

Читайте також: