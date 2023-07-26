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Кременчук, Надзвичайні новини

Вночі згоріла літня кухня у Піщанській громаді на Кременчуччині

Сьогодні, 08:53 Переглядів: 170

 

Обійшлося без загиблих

25 липня о 1.43 до Служби порятунку надійшло сповіщення про пожежу у літній кухні на вул. Садова в с. Мирне Піщанської територіальної громади.

Про це повідомили у Кременчуцькому районному управлінні ГУ ДСНС Країни у Полтавській області.

О 2.38 пожежа була локалізована, а о 3.35 - ліквідована. Через значне задимлення, рятувальники використовували апарати захисту органів дихання та зору.

Вогнем знищено:

  • 8 кв. м літньої кухні;
  • кухонний інвентар;
  • газовий балон;
  • побутові прилади та кухонні меблі.

Також пошкоджено:

  • газовий та кисневий балон;
  • 4 кв. м шиферної покрівлі поруч розташованого житлового будинку.

Травмованих чи загиблих в наслідок пожежі не зареєстровано. Причина виникнення пожежі встановлюється.

У гасінні пожежі брали участь два вогнеборці з місцевої пожежної охорони с. Нова Знам’янка та два рятувальники з 14 ДПРЧ на двох автомобілях.

*фото ілюстративне

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Автор: Володимир Дмитренко
Теги: пожежа літня кухня Мирне Піщане Нова Знам'янка ДСНС 14 ДПРЧ Кременчуцьке РУ ГУ ДСНС у Полтавській області
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