Вночі згоріла літня кухня у Піщанській громаді на Кременчуччині

25 липня о 1.43 до Служби порятунку надійшло сповіщення про пожежу у літній кухні на вул. Садова в с. Мирне Піщанської територіальної громади.
Про це повідомили у Кременчуцькому районному управлінні ГУ ДСНС Країни у Полтавській області.
О 2.38 пожежа була локалізована, а о 3.35 - ліквідована. Через значне задимлення, рятувальники використовували апарати захисту органів дихання та зору.
Вогнем знищено:
Також пошкоджено:
Травмованих чи загиблих в наслідок пожежі не зареєстровано. Причина виникнення пожежі встановлюється.
У гасінні пожежі брали участь два вогнеборці з місцевої пожежної охорони с. Нова Знам’янка та два рятувальники з 14 ДПРЧ на двох автомобілях.
*фото ілюстративне
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