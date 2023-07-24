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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині згорів дерев'яний вагончик та дах господарчої споруди, яка стояла поруч

Сьогодні, 12:57 Переглядів: 359

Травмованих та загиблих немає

22 липня, о 21.32, у селі Котельва Полтавського району, на вулиці Пушкіна згорів дерев'яний вагончик. Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС у Полтавській області.

 

Пожежу загасили о 23.35. Вогонь повністю знищив вагончик та покрівлю господарчої споруди, яка стояла поруч. Травмованих та загиблих немає.

До гасіння залучилася 4 державний пожежно-рятувальний пост та двоє рятувальників МПО Котелевської селищної ради.

Наразі причина пожежі встановлюється.

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Автор: Дарія Згура
Теги: пожежа Полтавщина Котельва Полтавський район
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