На Полтавщині згорів дерев'яний вагончик та дах господарчої споруди, яка стояла поруч

22 липня, о 21.32, у селі Котельва Полтавського району, на вулиці Пушкіна згорів дерев'яний вагончик. Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС у Полтавській області.
Пожежу загасили о 23.35. Вогонь повністю знищив вагончик та покрівлю господарчої споруди, яка стояла поруч. Травмованих та загиблих немає.
До гасіння залучилася 4 державний пожежно-рятувальний пост та двоє рятувальників МПО Котелевської селищної ради.
Наразі причина пожежі встановлюється.
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