«Будемо працювати, поки є сили», — кременчуцькі волонтерки

Сьогодні, 13:30 Переглядів: 208

З початку повномасштабного вторгнення багато кременчужан вирішили допомагати захисникам України, хто як може. Одні плетуть маскувальні сітки та готують сухпайки, інші ремонтують автотранспорт та збирають гроші на придбання військового обладнання. Є такі, хто забезпечує хлопців не менш необхідним — білизною, москітними сітками, матрацами та подушками, сухпайками. Усім, що так потрібно військовим у їхньому непростому побуті

Група літніх кременчужанок кожного дня приймає замовлення і виконує їх. Усі ці жінки, віком від 68 до 77 років, живуть на правобережжі нашого міста, на вулицях Герасимовича, Космонавтів, Михайлівській, Орлика.

На початку війни вони згуртувалися і вже другий рік поспіль виконують замовлення, які волонтерські організації «Берегині Крюкова» та «Крюківські мурашки» отримують від військових.

Удень і вночі, поступаючись своїм часом, вони працюють, тим самим наближаючи нашу Перемогу. Жінки трудяться вдома, і встигають зробити великі обсяги.

— Ми почали працювати у березні минулого року. Тоді волонтери кинули клич, що дуже потрібні мішки. Ми збирали їх по всіх дворах, по всіх сусідах. Люди у нас дуже чуйні, з розумінням ставляться до всіх прохань, і дають усе, що у них є у наявності. Спочатку то були мішки, потім надійшло замовлення на балаклави, джгути, паски. Ми пішли по сусідах і всі відгукувалися і хотіли допомогти, чим могли, — розповідає «домашня майстриня» Наталія Сурмило.

Люди віддавали матеріал, який зберігався у них, а жінки з нього шили для військових. Коли з’явилася потреба у подушках, ковдрах і матрацах, Ольга Мосієнко, Єлизавета Назаренко, Людмила Щербина, Ольга Кірнос, Оксана Шестакова та Валентина Руденко сіли за швейні машинки й строчили кілометри тканини.

Щойно потеплішало і з’явилася потреба у москітних сітках, жінки взялися за їхнє виготовлення. Вони не рахували, скільки було зроблено, але декілька квадратних кілометрів точно!

Наталія Кавуненко кроїть і шиє білизну і вже йде на свій особистий рекорд — вона пошила 843 трусів із тисячі запланованих.

Світлана Шестакова і Жанна Ворфоломеєва навчилися плести «кікімори», і вже зробили понад півсотні таких маскувальних накидок.

Наталія Сурмило та Лариса Нетюхайло постійно організують людей на роботу, а також збирають посуд, консервацію, заморозки, овочі, фрукти, м’ясо, сало, солодощі — щоб побалувати захисників чимось смачненьким.

Усі ці жінки та інші небайдужі кременчужани розуміють, як важко хлопцям на фронті, і хочуть не словами, а ділом допомогти. Вони працюють не за гроші, а роблять велику справу задля нашої Перемоги!