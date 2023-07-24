Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Віктор КРУК
«А цар-то несправжній» — на росії відбувся заколот, який увійде в історію як початок «Великої кримінальної революції»
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Богдан Лазоренко
Новий НПЗ для Кременчука чи кінець екології? Розбираємо в деталях
Микола Корецький
Наступна партія новітніх шасі DАYUN зібрана фахівцями Кременчуцького заводу комунальної техніки АЛЬФАТЕКС
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Топ новина, Кременчук, Допомога військовим, Люди, Для дому і сім'ї

«Будемо працювати, поки є сили», — кременчуцькі волонтерки

Сьогодні, 13:30 Переглядів: 208

 

З початку повномасштабного вторгнення багато кременчужан вирішили допомагати захисникам України, хто як може. Одні плетуть маскувальні сітки та готують сухпайки, інші ремонтують автотранспорт та збирають гроші на придбання військового обладнання. Є такі, хто забезпечує хлопців не менш необхідним — білизною, москітними сітками, матрацами та подушками, сухпайками. Усім, що так потрібно військовим у їхньому непростому побуті

Група літніх кременчужанок кожного дня приймає замовлення і виконує їх. Усі ці жінки, віком від 68 до 77 років, живуть на правобережжі нашого міста, на вулицях Герасимовича, Космонавтів, Михайлівській, Орлика.

На початку війни вони згуртувалися і вже другий рік поспіль виконують замовлення, які волонтерські організації «Берегині Крюкова» та «Крюківські мурашки» отримують від військових.

Удень і вночі, поступаючись своїм часом, вони працюють, тим самим наближаючи нашу Перемогу. Жінки трудяться вдома, і встигають зробити великі обсяги.

— Ми почали працювати у березні минулого року. Тоді волонтери кинули клич, що дуже потрібні мішки. Ми збирали їх по всіх дворах, по всіх сусідах. Люди у нас дуже чуйні, з розумінням ставляться до всіх прохань, і дають усе, що у них є у наявності. Спочатку то були мішки, потім надійшло замовлення на балаклави, джгути, паски. Ми пішли по сусідах і всі відгукувалися і хотіли допомогти, чим могли, — розповідає «домашня майстриня» Наталія Сурмило.

Люди віддавали матеріал, який зберігався у них, а жінки з нього шили для військових. Коли з’явилася потреба у подушках, ковдрах і матрацах, Ольга Мосієнко, Єлизавета Назаренко, Людмила Щербина, Ольга Кірнос, Оксана Шестакова та Валентина Руденко сіли за швейні машинки й строчили кілометри тканини.

 

Щойно потеплішало і з’явилася потреба у москітних сітках, жінки взялися за їхнє виготовлення. Вони не рахували, скільки було зроблено, але декілька квадратних кілометрів точно!

  

Наталія Кавуненко кроїть і шиє білизну і вже йде на свій особистий рекорд — вона пошила 843 трусів із тисячі запланованих.

 

Світлана Шестакова і Жанна Ворфоломеєва навчилися плести «кікімори», і вже зробили понад півсотні таких маскувальних накидок.

Наталія Сурмило та Лариса Нетюхайло постійно організують людей на роботу, а також збирають посуд, консервацію, заморозки, овочі, фрукти, м’ясо, сало, солодощі — щоб побалувати захисників чимось смачненьким.

 

Усі ці жінки та інші небайдужі кременчужани розуміють, як важко хлопцям на фронті, і хочуть не словами, а ділом допомогти. Вони працюють не за гроші, а роблять велику справу задля нашої Перемоги!

2
Автор: Мирослава УКРАЇНСЬКА
Теги: Для Дому і Сім'ї волонтери
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Допомога військовим:

Акція "Телеграфа" на допомогу українським військовим. Ми закликаємо кременчужан надати посильну допомогу нашим солдатам.

Читайте також:



Свіжий випуск (№ 27 від 6 липня 2023)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 26 від 29 червня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 25 від 22 червня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 24 від 15 червня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх