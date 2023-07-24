Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Віктор КРУК
«А цар-то несправжній» — на росії відбувся заколот, який увійде в історію як початок «Великої кримінальної революції»
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Богдан Лазоренко
Новий НПЗ для Кременчука чи кінець екології? Розбираємо в деталях
Микола Корецький
Наступна партія новітніх шасі DАYUN зібрана фахівцями Кременчуцького заводу комунальної техніки АЛЬФАТЕКС
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Культура, Топ-новина

У Кременчуці з'явиться новий мурал: до його створення може долучитися кожен

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 157

 

Стінопис планують закінчити до 31 липня

Цими вихідними у Кременчуці почали створювати новий мурал. Артоб'єкт розташований у Волонтерському штабі оборони Кременчука.

Про це Кременчуцькому Телеграфу розповіла місцева мисткиня Марія Матахарі.

За її словами, до розробки концепції стінопису та його створення залучалися 7 кременчуцьких митців. Історія муралу розпочалась ще майже місяць тому. Під час промо до мистецького фестивалю до них звернувся волонтер Олег Биков. Він розповів художникам, що хотів би у волонтерському штабі бачити щось гарне. В ідеях митців не обмежували.

 

Мурал складається з двох частин — стилізації стіни під роботи херсонської художниці Поліни Райко та стіни-мозаїки.

Так, саме до розмалювання стіни-мозаїки може долучитися кожен охочий. Художниця каже, що саме ця частина муралу стане внеском у мистецьку історію Кременчука. За два дні над створенням мозаїки працювало до 20 людей, розповідає Марія Матахарі.

Стилізація стіни під роботи херсонської мисткині Поліни Райко і саме у волонтерському штабі — символічна. Марія зазначила, що між волонтерами й художниками можна провести паралель — перші працюють над відновленням бійців, а другі — щодо збереження і реконструкції мистецької спадщини країни.

Джерело фото: Українська Правда
Джерело фото: Українська Правда

Додамо, що через підрив Каховської ГЕС будинок-музей Поліни Райко в місті Олешки, який нині під окупацією росіянами на Херсонщині, затоплений.

Закінчити роботи над муралом мають вже на цих вихідних (29-30 липня). Дізнатися про те, як долучитися до створення артоб'єкта, можна особисто у художниці.


0
Автор: Вероніка Білодід Джерело фото: Ян Прояєв і Вероніка Білодід
Теги: мурал
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 27 від 6 липня 2023)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 26 від 29 червня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 25 від 22 червня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 24 від 15 червня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх