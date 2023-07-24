У Кременчуці з'явиться новий мурал: до його створення може долучитися кожен

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 157

Цими вихідними у Кременчуці почали створювати новий мурал. Артоб'єкт розташований у Волонтерському штабі оборони Кременчука.

Про це Кременчуцькому Телеграфу розповіла місцева мисткиня Марія Матахарі.

За її словами, до розробки концепції стінопису та його створення залучалися 7 кременчуцьких митців. Історія муралу розпочалась ще майже місяць тому. Під час промо до мистецького фестивалю до них звернувся волонтер Олег Биков. Він розповів художникам, що хотів би у волонтерському штабі бачити щось гарне. В ідеях митців не обмежували.

Мурал складається з двох частин — стилізації стіни під роботи херсонської художниці Поліни Райко та стіни-мозаїки.

Так, саме до розмалювання стіни-мозаїки може долучитися кожен охочий. Художниця каже, що саме ця частина муралу стане внеском у мистецьку історію Кременчука. За два дні над створенням мозаїки працювало до 20 людей, розповідає Марія Матахарі.

Стилізація стіни під роботи херсонської мисткині Поліни Райко і саме у волонтерському штабі — символічна. Марія зазначила, що між волонтерами й художниками можна провести паралель — перші працюють над відновленням бійців, а другі — щодо збереження і реконструкції мистецької спадщини країни.

Джерело фото: Українська Правда

Додамо, що через підрив Каховської ГЕС будинок-музей Поліни Райко в місті Олешки, який нині під окупацією росіянами на Херсонщині, затоплений.

Закінчити роботи над муралом мають вже на цих вихідних (29-30 липня). Дізнатися про те, як долучитися до створення артоб'єкта, можна особисто у художниці.



