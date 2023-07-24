Вночі на Полтавщині зафіксували землетрус

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Епіцентр був за 20 км на захід від Полтави

23 липня о 21.42 (за київським часом) зареєстрували землетрус за 20 км на захід від Полтави магнітудою 2,6 (за шкалою Ріхтера) на глибині 7 км. Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю.

За класифікацією землетрусів, такий відноситься до невідчутних. Інтенсивність коливань лежить нижче межі чутливості людей; струси землі виявляються і реєструються тільки сейсмографами.

Землетруси з території Полтавської області реєструвалися і раніше, зокрема останні із них 26 травня з магнітудою 3,5 та 8 червня з магнітудою 3,7.

Якщо ви відчували землетрус, залиште повідомлення про ваші відчуття за посиланням . Це допоможе фахівцям в уточненні енергетичних параметрів землетрусу.