Сьогодні-завтра в Глобиному вимушеним переселенцям видаватимуть продуктові набори

Сьогодні, 08:23 Переглядів: 210

У Кременчуцькій РВА розповіли, які документи потрібні, щоб отримати харчі на кожну внутрішньо переміщену особу

26 та 27 липня з 9.00 до 15.00 у Глобиному видаватимуть продуктові набори внутрішньо переміщеним особам, які проживають на території Глобинської територіальної громади.

Про це повідомили у Кременчуцькій районній військовій адміністрації.

Продуктові набори на кожну внутрішньо переміщену особу видаватимуть за адресою: вул.Центральна, 240 (Глобинський ліцей № 1).

Продуктовий набір може отримати один із членів родини, який при собі повинен мати оригінали документів, що посвідчують особу, свідоцтво про народження дітей та оригінали довідок внутрішньо переміщеної особи на кожного члена родини.

— Прохання отримати допомогу вчасно — видача наборів буде проводитися лише 2 дні! — наголошують у КРВА.

*фото ілюстративне

Читайте також: