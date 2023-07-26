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Володимир Дмитренко
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»

Чому більшість жителів Кременчуччини досі не знають, що курити на зупинках не можна

Сьогодні, 09:32
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Спойлер — бо інформації про це вдень з каганцем не знайдеш, а про штрафи й мови не йде

У 2019-2020 роках, використовуючи інструменти електронної демократії, я звертався до Кременчуцької та Горішньоплавнівської міських рад, у яких просив розмістити таблички про заборону куріння на зупинках громадського транспорту (відповідно до законодавства).

А ще про посилення контролю за дотриманням законодавства, яке гарантує право на повітря без тютюнового диму в громадських місцях.

Кременчук

Кременчуцька влада частково задовольнила це звернення — на нових, скляних павільйонах почали з'являтися відповідні наліпки. Шкода, що не вказано було, чим саме заборонено, але менше з тим. На жаль, традиція розміщення таких наліпок на зупинках Кременчука не прижилася.

Варто зазначити, що адмінвідповідальність за куріння на зупинках Кременчука так ніхто й не несе. Роками жодного протоколу та штрафу.

Горішні Плавні

Своєю чергою Горішньоплавнівська влада взагалі проігнорувала право пасажирів на непрокурене повітря на зупинках. Ні табличок, ні наліпок, ні протоколів.

На електронну петицію щодо облаштування зупинок громадського транспорту м. Горішні Плавні знаками заборони куріння, відповідно до чинного законодавства України, отримав позитивну відповідь від місцевої влади:

 

Але за півтора року нічого зроблено не було. І ось чому:

 
Щож, дуже зручно пояснювати свою бездіяльність пандемією. Витратили гроші на засоби захисту? Але ж 100500 раз звітували й дякували благодійному фонду ПГЗК за ці засоби захисту. Мільйони гривень на клумби у них були, а кілька сотень гривень на знаки заборони куріння на зупинках немає (бо ж скільки тих зупинок у Горішніх Плавнях)?

А ще ж, спочатку міський голова Дмитро Биков заявив, що буде направлено листа до поліції саме з вимогою, а за півтора року вже не можуть втручатися. Класика відсутності послідовності в заявах і діях органу місцевого самоврядування. На жаль, виборці на таке не звертають уваги, коли вчергове йдуть голосувати.

І це при тому, що законодавство покладає обов’язок вжиття необхідних заходів для того, щоб зокрема на зупинках громадського транспорту люди не курили.

Ось така історія.

 

*заборона куріння на зупинках громадського транспорту закріплена у ст. 13 Закону України від 22.09.2005 № 2899-IV Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення.

**відповідальність за куріння на зупинках громадського транспорту закріплена у ст. 175-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

***повноваження ОМС щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення закріплені у ст. 9 Закону України від 22.09.2005 № 2899-IV Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення.

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Теги: заборона куріння зупинки законодавство Горішні Плавні Дмитро Биков Горішньоплавнівська міська рада Кременчуцька міська рада

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Володимир Дмитренко
Чому більшість жителів Кременчуччини досі не знають, що курити на зупинках не можна
Сьогодні, 09:32
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