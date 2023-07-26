Володимир Дмитренко
Чому більшість жителів Кременчуччини досі не знають, що курити на зупинках не можна
Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Віктор КРУК
«А цар-то несправжній» — на росії відбувся заколот, який увійде в історію як початок «Великої кримінальної революції»
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Богдан Лазоренко
Новий НПЗ для Кременчука чи кінець екології? Розбираємо в деталях
Микола Корецький
Наступна партія новітніх шасі DАYUN зібрана фахівцями Кременчуцького заводу комунальної техніки АЛЬФАТЕКС
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Надзвичайні новини, Вбивство мера Олега Бабаєва

9 років тому вбили кременчуцького «народного мера» Олега Бабаєва

Сьогодні, 10:04 Переглядів: 693 Коментарів: 1

 

Судову крапку у цій трагічній справі досі не поставлено

9 років тому, суботнього ранку 26 липня, у Кременчуці біля сміттєвих баків на вул. Сумській був убитий тодішній міський голова Олег Бабаєв.

 

Вже понад 8 років тягнеться кримінальна справа, в якій Олександра Мельника, Олександра Крижановського та Ігоря Куника обвинувачують у причетності до вбивств Олега Бабаєва (та судді Автозаводського суду Олександра Лободенка).

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради України щодо вбивства Бабаєва відзвітувала: розгляд справи затягується через недосконале українське законодавство та повномасштабну війну.

За цим посиланням можна прослідкувати, як протягом 9 років відбувалися події у справі вбивства «народного мера».

Читайте також:

0
Автор: Володимир Дмитренко
Теги: роковини убивство міський голова Олег Бабаєв убийство Олега Бабаева
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Коментарі: 1

264
БРАТ:
Сьогодні, 10:38

Завдячуючи одній екс-нардепу Гаді - замовник та виконавець вже свій срок відбули... і на мою думку, їх випустять на наступному судовому засіданні.

 

Да здравствует наш суд, самый гуманный суд в мире! (с)


0 0

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 27 від 6 липня 2023)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 26 від 29 червня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 25 від 22 червня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 24 від 15 червня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх