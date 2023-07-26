9 років тому вбили кременчуцького «народного мера» Олега Бабаєва

Судову крапку у цій трагічній справі досі не поставлено
9 років тому, суботнього ранку 26 липня, у Кременчуці біля сміттєвих баків на вул. Сумській був убитий тодішній міський голова Олег Бабаєв.
Вже понад 8 років тягнеться кримінальна справа, в якій Олександра Мельника, Олександра Крижановського та Ігоря Куника обвинувачують у причетності до вбивств Олега Бабаєва (та судді Автозаводського суду Олександра Лободенка).
Тимчасова слідча комісія Верховної Ради України щодо вбивства Бабаєва відзвітувала: розгляд справи затягується через недосконале українське законодавство та повномасштабну війну.
За цим посиланням можна прослідкувати, як протягом 9 років відбувалися події у справі вбивства «народного мера».
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