9 років тому вбили кременчуцького «народного мера» Олега Бабаєва

Сьогодні, 10:04 Переглядів: 693 Коментарів: 1

Судову крапку у цій трагічній справі досі не поставлено

9 років тому, суботнього ранку 26 липня, у Кременчуці біля сміттєвих баків на вул. Сумській був убитий тодішній міський голова Олег Бабаєв.

Вже понад 8 років тягнеться кримінальна справа, в якій Олександра Мельника, Олександра Крижановського та Ігоря Куника обвинувачують у причетності до вбивств Олега Бабаєва (та судді Автозаводського суду Олександра Лободенка).

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради України щодо вбивства Бабаєва відзвітувала: розгляд справи затягується через недосконале українське законодавство та повномасштабну війну.

За цим посиланням можна прослідкувати, як протягом 9 років відбувалися події у справі вбивства «народного мера».

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