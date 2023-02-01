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Слідча комісія ВР щодо вбивства Бабаєва відзвітувала: розгляд справи затягується через законодавство та війну

Сьогодні, 15:29 Переглядів: 79

На засіданні заслухали суддів, які інформували про причини затягування розгляду резонансної справи

31 січня, через рік після утворення, відбулося засідання Тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради України з питань розслідування обставин, що призвели до смерті судді Автозаводського районного суду Кременчука Олександра Лободенка та міського голови міста Кременчука Олега Бабаєва. Про це повідомив у Фейсбук голова комісії Михайло Цимбалюк. 

«За підсумками роботи ТСК члени комісії дійшли згоди, що затягування справи резонансних вбивств відбувається через недосконалість українського законодавства, людський фактор, відсутність відповідальності рішень суддів, зокрема безпідставні самовідводи, незаповненість суддівських посад. А повномасштабне вторгнення росії в Україну додало низку інших факторів, зокрема відімкнення електроенергії, що унеможливлює відеозвʼязок під час суду, повітряні тривоги, під час яких судовий розгляд не відбувається», написав він.

Цимбалюк також зазначив, що під час засідання ТСК заслухала Голову Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду Станіслава Кравченка та суддю Апеляційного суду Полтавської області Володимира Костенко, які поінформували народних депутатів України про причини того, чому затягується розгляд цієї резонансної справи, яка розпочалась ще у 2014 році.

Нагадаємо, Тимчасова слідча комісія  Верховної Ради України з питань розслідування обставин утворена 1 лютого 2022 року.

Не пройшло і 7 років: чому в Раді згадали про вбивство мера Кременчука Бабаєва

Нагадаємо, кримінальна справа, в якій Олександра Мельника, Олександра Крижановського та Ігоря Куника обвинувачують у причетності до вбивств ексмера Олега Бабаєва та судді Автозаводського суду Олександра Лободенка тягнеться вже понад 8 років.

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Автор: Ольга Мінчук Джерело фото: ФБ Цимбалюк
Теги: ТСК Олег Бабаєв Олександр Лободенко Михайло Цимбалюк Верховна Рада суд
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