Слідча комісія ВР щодо вбивства Бабаєва відзвітувала: розгляд справи затягується через законодавство та війну

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31 січня, через рік після утворення, відбулося засідання Тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради України з питань розслідування обставин, що призвели до смерті судді Автозаводського районного суду Кременчука Олександра Лободенка та міського голови міста Кременчука Олега Бабаєва. Про це повідомив у Фейсбук голова комісії Михайло Цимбалюк.

« За підсумками роботи ТСК члени комісії дійшли згоди, що затягування справи резонансних вбивств відбувається через недосконалість українського законодавства, людський фактор, відсутність відповідальності рішень суддів, зокрема безпідставні самовідводи, незаповненість суддівських посад. А повномасштабне вторгнення росії в Україну додало низку інших факторів, зокрема відімкнення електроенергії, що унеможливлює відеозвʼязок під час суду, повітряні тривоги, під час яких судовий розгляд не відбувається », — написав він .

Цимбалюк також зазначив, що під час засідання ТСК заслухала Голову Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду Станіслава Кравченка та суддю Апеляційного суду Полтавської області Володимира Костенко, які поінформували народних депутатів України про причини того, чому затягується розгляд цієї резонансної справи, яка розпочалась ще у 2014 році.

Нагадаємо, Тимчасова слідча комісія Верховної Ради України з питань розслідування обставин утворена 1 лютого 2022 року.

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Нагадаємо, кримінальна справа, в якій Олександра Мельника, Олександра Крижановського та Ігоря Куника обвинувачують у причетності до вбивств ексмера Олега Бабаєва та судді Автозаводського суду Олександра Лободенка тягнеться вже понад 8 років.