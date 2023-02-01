Слідча комісія ВР щодо вбивства Бабаєва відзвітувала: розгляд справи затягується через законодавство та війну

31 січня, через рік після утворення, відбулося засідання Тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради України з питань розслідування обставин, що призвели до смерті судді Автозаводського районного суду Кременчука Олександра Лободенка та міського голови міста Кременчука Олега Бабаєва. Про це повідомив у Фейсбук голова комісії Михайло Цимбалюк.
Цимбалюк також зазначив, що під час засідання ТСК заслухала Голову Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду Станіслава Кравченка та суддю Апеляційного суду Полтавської області Володимира Костенко, які поінформували народних депутатів України про причини того, чому затягується розгляд цієї резонансної справи, яка розпочалась ще у 2014 році.
Нагадаємо, Тимчасова слідча комісія Верховної Ради України з питань розслідування обставин утворена 1 лютого 2022 року.
Не пройшло і 7 років: чому в Раді згадали про вбивство мера Кременчука Бабаєва
Нагадаємо, кримінальна справа, в якій Олександра Мельника, Олександра Крижановського та Ігоря Куника обвинувачують у причетності до вбивств ексмера Олега Бабаєва та судді Автозаводського суду Олександра Лободенка тягнеться вже понад 8 років.
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№ 4 від 26 січня 2023Читати номер