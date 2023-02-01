Яке автомобільне пальне подешевшало на АЗС Кременчука та Полтавщини: ціни на 1 лютого

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У порівняні з вчорашнім днем ціни на бензин та дизельне пальне на Полтавщині не змінились, а газ знову подешевшав

У середу, 1 лютого, ціни на бензин та дизельне пальне на Полтавщині та у Кременчуці не змінилися у порівнянні з цінами минулого дня. А ціни на зріджений газ для автомобілів три оператори знизили на 20 та 50 копійок.

Нагадуємо, що середні ціни на пальне по Полтавській області та по операторах є середньозваженими та наводяться за даними Мінфіну. Варто зазначити, що у деяких операторів ціни на різних АЗС можуть встановлюватися індивідуально, і, як наслідок, відрізнятися від цін, вказаних на сайті.

Середні ціни на пальне в Полтавській області на 1.02.2023 р.

Вид палива Ціна (грн) Зміна ціни Зміна у % Бензин А-95 преміум 50,09 0,00 0% Бензин А-95 48,91 0,00 0% Бензин А-92 47,48 0,00 0% Дизельне пальне 52,65 0,00 0% Газ автомобільний 26,87 -0,11 -0,417%

Ціни на пальне на АЗС операторів у Полтавській області на 1.02.2023 р.