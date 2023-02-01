Кременчуцька РВА та райрада надали ДПСУ списки посадовців та депутатів, яким заборонено виїзд за кордон

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Сьогодні останній день, коли органи влади мають надати ДПСУ такі списки згідно вимог постанови уряду

Виїзд за кордон без поважних причин з понеділка заборонили депутатам, держслужбовцям, суддям, прокурорам та деяким іншим категоріям громадян.

Про це на ранковому брифінгу нагадав заступник начальника Кременчуцької РВА Артем Даценко та розповів, що саме військова адміністрація вже зробила для реалізації вимог постанови Кабміну №69 від 27.01.2023 року.

Він повідомив, що керівництво Кременчуцької РВА та районної ради вже передали прикордонникам списки депутатів та заброньованих працівників, яким безпідставно та без офіційного відрядження заборонено виїзд за кордон.

Артем Даценко також нагадав керівникам органів місцевого самоврядування, державних закладів та організацій, а також підприємств, де понад 50% статутного фонду належить державі, що сьогодні останній день, коли вони мають надати ДПСУ списки таких працівників та депутатів згідно з вимогами зазначеної постанови уряду.

Нагадаємо, що Кабінет Міністрів України, на виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 23 січня 2023 року та Указу Президента України, 27 січня ухвалив постанову №69 «Про внесення змін до Правил перетинання державного кордону громадянами України», якою затвердив усі запропоновані РНБО заборони на перетин кордону державними службовцями та іншими посадовцями в умовах дії воєнного стану. Цією постановою були внесені зміни до Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою уряду від 27.01.1995 р. № 57.

Голова Кременчуцької райради Дмитро Колотієвський доповнив Артема Даценка, зазначивши, що за офіційним роз’ясненням ДПСУ, зміни у правилах перетинання кордону стосуються не тільки народних депутатів, а й депутатів місцевих рад та усіх держслужбовців, які заброньовані відповідними державними органами й тепер виїжджати за кордон вони можуть тільки у службове відрядження.

— Я підтримую це рішення президента та уряду і не розумію тих депутатів, які ним обурюються. Люди, які присягали народу України, а депутати під час першої сесії складають присягу, мають працювати на благо громади в України, або ж захищати Україну на фронті… Або працювати, або воювати. І мені незрозуміла позиція депутатів різних рівнів, які обурюються тим, що їм тепер не можна буде виїжджати за кордон, — заявив Дмитро Колотієвський.

Він додав, що вже передав ДПСУ списки 54 депутатів Кременчуцької районної ради й 4-х працівників апарату ради та зазначив, що не зможе підписувати відрядження депутатам райради, бо вони офіційно у райраді не працюють, а відрядження можна оформлювати тільки офіційно працевлаштованим.

Нагадаємо, що серед обурених цим рішенням депутатів місцевих рад була депутатка Полтавської обласної ради Юлія Цибульська, яка написала на своїй сторінці у Фейсбуці аргументи проти цієї заборони.

Серед заборонених до виїзду категорій він назвав також депутатів місцевих рад, що викликало обурення у деяких з них.