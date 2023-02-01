Кременчуцька РВА та райрада надали ДПСУ списки посадовців та депутатів, яким заборонено виїзд за кордон

Богдан Лазоренко
І знову про тарифи, або як Малецький грає м’язами перед губернатором
Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Оксана Бровко
Солідарність колег рятує медіа
Микола Корецький
Чергова партія шасі DАYUN зібрана Кременчуцьким заводом комунальної техніки АЛЬФАТЕКС
Ольга Мінчук
Відчепіться від ялинки
Микола Корецький
Свято Миколи Чудотворця завжди пов'язано з дивом
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Забути не можна: Голодомор в історії моєї родини – понівечена доля матері та знищене голодом її село
Лариса Гориславець
Чому я проголосувала “за” знесення пам’ятника Пушкіну?
Лариса Гориславець
Переходимо на українську мову или “какая разница”? До дня української писемності та мови
Віктор КРУК
Про три категорії українців, зростання цін та коли буде графік відключення електропостачання
Микола Корецький
Кременчуцький завод комунальної техніки АЛЬФАТЕКС відкрив складальне виробництво автомобілів марки DAYUN
Микола Корецький
Як пройшло святкування храмового свята Свято-Успенського Храму та хто придумав «Московський патріархат»
Віктор КРУК
Про військових з інвалідністю, які нас захищають, та здорових ухилянтів, які прориваються через кордон
Микола Корецький
Свято-Успенський кафедральний собор в день Успіння Пресвятої Богородиці відзначив своє 145-річчя
Світлана Овчаренко
Вулиця Зрадоперемогівська, або Чому Британія – не Кременчук
Алла Лушакова
Чому Кременчук не Великобританія?
Микола Корецький
Микола Корецький: «Бізнес допомагає державі, а коли держава допоможе бізнесу?».
Сергій Миткалик
«Саджати будемо»: активісти зібрали реєстр російських злочинців
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Край, де зростають орки: про деякі особливості життя у Забайкаллі, які багато що пояснюють
Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Кременчук

Кременчуцька РВА та райрада надали ДПСУ списки посадовців та депутатів, яким заборонено виїзд за кордон

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 262

 

Сьогодні останній день, коли органи влади мають надати ДПСУ такі списки згідно вимог постанови уряду

Виїзд за кордон без поважних причин з понеділка заборонили депутатам, держслужбовцям, суддям, прокурорам та деяким іншим категоріям громадян.

Про це на ранковому брифінгу нагадав заступник начальника Кременчуцької РВА Артем Даценко та розповів, що саме військова адміністрація вже зробила для реалізації вимог постанови Кабміну №69 від 27.01.2023 року.

Він повідомив, що керівництво Кременчуцької РВА та районної ради вже передали прикордонникам списки депутатів та заброньованих працівників, яким безпідставно та без офіційного відрядження заборонено виїзд за кордон.

Артем Даценко також нагадав керівникам органів місцевого самоврядування, державних закладів та організацій, а також підприємств, де понад 50% статутного фонду належить державі, що сьогодні останній день, коли вони мають надати ДПСУ списки таких працівників та депутатів згідно з вимогами зазначеної постанови уряду.

Нагадаємо, що Кабінет Міністрів України, на виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 23 січня 2023 року та Указу Президента України, 27 січня ухвалив постанову №69 «Про внесення змін до Правил перетинання державного кордону громадянами України», якою затвердив усі запропоновані РНБО заборони на перетин кордону державними службовцями та іншими посадовцями в умовах дії воєнного стану. Цією постановою були внесені зміни до Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою уряду від 27.01.1995 р. № 57.

Голова Кременчуцької райради Дмитро Колотієвський доповнив Артема Даценка, зазначивши, що за офіційним роз’ясненням ДПСУ, зміни у правилах перетинання кордону стосуються не тільки народних депутатів, а й депутатів місцевих рад та усіх держслужбовців, які заброньовані відповідними державними органами й тепер виїжджати за кордон вони можуть тільки у службове відрядження.

— Я підтримую це рішення президента та уряду і не розумію тих депутатів, які ним обурюються. Люди, які присягали народу України, а депутати під час першої сесії складають присягу, мають працювати на благо громади в України, або ж захищати Україну на фронті… Або працювати, або воювати. І мені незрозуміла позиція депутатів різних рівнів, які обурюються тим, що їм тепер не можна буде виїжджати за кордон, — заявив Дмитро Колотієвський.

Він додав, що вже передав ДПСУ списки 54 депутатів Кременчуцької районної ради й 4-х працівників апарату ради та зазначив, що не зможе підписувати відрядження депутатам райради, бо вони офіційно у райраді не працюють, а відрядження можна оформлювати тільки офіційно працевлаштованим.

Нагадаємо, що серед обурених цим рішенням депутатів місцевих рад була депутатка Полтавської обласної ради Юлія Цибульська, яка написала на своїй сторінці у Фейсбуці аргументи проти цієї заборони.

Серед заборонених до виїзду категорій він назвав також депутатів місцевих рад, що викликало обурення у деяких з них.

Виїзд за кордон без поважних причин заборонили депутатам, держслужбовцям, суддям: кому ще
0
Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчуцька РВА Кременчуцька районна рада прикордонники виїзд за кордон депутати
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 4 від 26 січня 2023

Читати номер
Попередні випуски

№ 3 від 19 січня 2023

№ 2 від 12 січня 2023

№ 1 від 5 січня 2023

№ 52 від 29 грудня 2022

№ 51 від 22 грудня 2022

№ 50 від 15 грудня 2022

№ 49 від 8 грудня 2022

№ 48 від 1 грудня 2022

№ 47 від 24 листопада 2022

№ 46 від 17 листопада 2022

№ 45 від 10 листопада 2022

№ 44 від 3 листопада 2022

Всі pdf

Вверх