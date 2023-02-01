У кременчуцькі Пункти незламності куплять булер’яни

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 222 Коментарів: 1

З бюджету на їх придбання виділили 500 тис. гривень

У великих Пунктах незламності в Кременчуці встановлять твердопаливні опалювальні пристрої — булер’яни. Як повідомили у Кременчуцькій міській раді, ці металеві печі дозволять забезпечити швидке і ефективне автономне опалення великих приміщень. Наразі ж встановлено 10 булер’янів, триває монтаж ще 10.

На сесії міської ради 27 січня депутати Кременчуцької міськради затвердили рішення виконкому щодо виділення зі стабілізаційного фонду 500 тис. гривень на придбання таких печей. Кошти освоюватиме управління з питань надзвичайних ситуацій виконкому.

У яких саме Пунктах незламності їх встановлюватимуть, у міськраді не уточнюють.

Нагадаємо, на засіданні позачергової сесії Кременчуцької міської ради 20 січня, депутати затвердили «Програму облаштування пунктів обігріву — пунктів незламності Кременчуцької міської територіальної громади на 2023 рік». Загальний кошторис програми передбачає витрати на 15 млн гривень, з них на придбання обладнання, матеріалів та запасів для забезпечення сталого функціонування пунктів незламності заплановано використати 8 млн грн, а на оплату послуг щодо виконання ремонтних та монтажних робіт для забезпечення їх роботи — 7 млн гривень.

Як у Кременчуці облаштовані Пункти незламності