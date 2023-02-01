Де у Кременчуці вигідніше продати чи купити долар, євро та злотий: курс валют на 1 лютого

Сьогодні, 13:29 Переглядів: 292

Курс національної валюти у банках Кременчука за минулу добу майже не змінився

Курс гривні залишається стабільним. Придбати євро сьогодні можна на 5 копійок дорожче, а злотий на 2 копійки дешевше.

У касах банків у Кременчуці долар США сьогодні купують по 39,00 – 40,15 грн. Вчора долар за максимальним курсом можна було здати за 40,30 грн.

Продають долар банки по 40,00 – 41,00 грн. Вчора долар у банках продавали по такому ж курсу.

Найвигідніше здавати долар сьогодні знову можна у Полтава-Банку, де найвищий курс. А найвигідніший курс для купівлі долара сьогодні, як і весь останній час, заявлений в OTP Bank (40,00 грн за $1). Втім, валютної готівки для вільного продажу у касі цього банку немає. Найвищий курс продажу долара сьогодні виставив ПУМБ (41,00 грн за $1). Втім, долар у вільному продажу є в деяких інших банках по більш вигідному курсу. Зокрема, у Полтава-Банку долар продають 40,60 грн (вчора продавали по такому ж курсу).

Євро у банках в Кременчуці сьогодні можна здати по 41,50 – 43,15 грн (вчора банки приймали євро за таким же курсом), а продають по 43,20 – 45,00 грн (курс продажу також не змінився).

Найвигідніше здавати євро сьогодні можна у Таскомбанку, де найвищий курс (43,15 грн), а найкращий курс продажу євро заявив А-Банк та Метабанк (43,20 грн). Втім, готівки євро для вільного продажу у касах цих банків немає. Найвищий курс продажу євро (45,00 грн) виставив банк Південний. Втім, євро у Кременчуці можна знайти значно дешевше. Зокрема, у касах Полтава-Банку євро продають по 43,65 грн (вчора продавали по 43,60 грн).

Польський злотий у банках Кременчука можна здати по курсу 8,00 – 9,00 грн. А продають злотий по 9,00 – 9,50 грн. За минулу добу курс купівлі-продажу злотого не змінився.

Найвигідніше злотий можна здати у Креди Агриколь Банку (9,00 грн). Найдешевший курс продажу злотого виставив Укргазбанк та МТБ Банк (9,00 грн). Проте, злотого у вільному продажу у цих банках немає. У касах Полтава-Банку злотий є і придбати його можна по курсу 9,17 грн (вчора продавали по 9,19 грн).

Варто зазначити, що з готівковим злотим у Кременчуці працює лише декілька банків і він зазвичай буває не в усіх їх відділеннях.

У касах обмінних пунктів фінансових компаній в Кременчуці здати долар сьогодні можна по 40,20 грн, а купити по 43,00. Євро в обмінниках купують по 43,00 грн, а продають по 45,00 грн. Злотий купують по 8,80 грн, а продають по 9,60 грн.

Курс валют НБУ на 1.02.2023 року: