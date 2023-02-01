Нові назви вулиць Кременчука. Після деколонізації

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З початку повномасштабної війни Кременчук одним з перших на Полтавщині приєднався до процесу деколонізації, відмовившись від радянської та російської спадщини. Наше місто один з лідерів українських міст за кількістю дерусифікованих вулиць, провулків та скверів.

Близько пів року тривали 5 черг голосування за утвердження нової топоніміки у Кременчуці. За цей час перейменували 136 вулиць/провулків/тупиків та один сквер у Кременчуцькій територіальній громаді (Кременчук, Потоки, Придніпрянське). Першою під перейменування потрапила вулиця Маяковського, яку назвали вулицею Єднання України. На цій вулиці знаходиться гуманітарний центр допомоги переселенцям, а у гуртожитках живуть люди з усієї України — Харкова, Маріуполя, Лисичанська, Сєвєродонецька, Краматорська та інших населених пунктів. Наразі це єдина вулиця у місті де коштом міського бюджету змінили таблички.

За часів Незалежності у Кременчуці вперше розділили вулицю на дві. Замість вулиці Першотравневої з'явилися вулиці Університетська та Лейтенанта Кагала. Така практика у нашому місті не нова. У радянські часи були розділені вулиці: Богдана Хмельницького (на Перемоги та Богдана Хмельницького), а також вулицю Пушкінську на бульвар Пушкіна і вулицю 29 вересня.

Перейменували парк Ювілейний на парк Слави.

Також депутати внесли зміни до вже існуючих назв 4-х топонімів:

вул. Генерала Чайки — вул. Олександра Чайки;

вул. Єгорова — вул. Федора Єгорова;

вул. Коцюбинського — на вул. Михайла Коцюбинського;

пров. Нечая — пров. Данила Нечая.

Голосування тривало на сайті мерії Кременчука, далі на комісії з перейменування у більшості варіантів обирали ті пропозиції, за які проголосувала громада. Після цього остаточне рішення приймали на сесії Кременчуцької міської ради. Депутати затвердили рішення

15 квітня, 12 серпня, 16 серпня, 14 жовтня, 18 листопада, 16 грудня.

У новій топоніміці представлені як Герої російсько-української війни, доба козаччини, історичних постатей, які вплинули на встановлення української нації, також міста-Герої та події сучасності.

вул. 1905 року — вул. Полковника Гегечкорі

проїзд 40-річчя ДАІ — проїзд Захисників Азовсталі

вул. 8 Березня — вул. Євгена Коновальця

пров. 8 Березня — пров. Героїв Охтирки

проїзд 8 Березня — проїзд Марусі Богуславки

А

вул. Аерофлотська — вул. Полковника Оксенченка

пров. Андрія Головка — пров. Федора Мазуленка

Б

вул. Багратіона — вул Павла Скоропадського

вул. Баженова — вул. Херсонська

пров. Баженова — пров. Диканський

пров. Бєлінського — пров. Ринковий

пров. Бородінський — пров. Сергія Петренека

В

пров. Валерія Брюсова — пров. Антіна Кущинського

вул. Ватутіна — вулиця Майора Пугача

вул. Воїнів-інтернаціоналістів — вул. Мрії

Г

вул. Гагаріна — вул. Покровська

вул. Гагаріна (Потоки) — вул. Пилипа Орлика

вул. Гастелло — вул. Олександра Корпана

вул. Гвардійська — вул. Героїв УПА

пров. Гвардійський — вул. Національної Гвардії

вул. Генерала Жадова — вул. Алітуська

вул. Генерала Ірінєєва — вул. Винахідниці Ющенко

вул. Генерала Карбишева — вул. Сергія Кульчицького

туп Генерала Карбишева — туп Степовий

вул. Генерала Манагарова — вул. Бончука

вул. Генерала Родімцева — вул. Артилеристів Кременчука

туп. Германа Титова — туп. Затишний

пров. Героїв Бреста — вул. Героїв Маріуполя

пров. Глінки — пров. Дмитра Барковського

пров. Гомельський — пров. Гостомельський

вул. Горького — вул. Левка Лук'яненка

пров. Грозненський — пров. Джохара Дудаєва

Д

вул. Декабристів — вул. Шістдесятників

пров. Декабристів — пров. Придніпровський

пров. Дмитра Шостаковича — пров. Братів Майбородів

вул. Добролюбова — вул. Січових Стрільців

пров. Дорожній — пров. Капітана Мехеди

Е

пров. Ернста Тельмана — пров. Савинський

З

вул. Зої Космодем'янської — вул. Христини Пекарчук

І

вул. Івана Сєченова — вул. Івана Піддубного

пров. Інтернаціональний — пров. Міклухо-Маклая

К

пров. Комарова (Потоки) — пров. Затишний

пров. Краснопрудний — пров. Богдана Ступки

вул. Кронштадтська — вул. Батуринська

пров. Кутузова — пров. Григорія Ашкаренка

Л

вул. Левітана — вул. Івана Багряного

вул. Лейтенанта Шмідта — вул. Івана Нагнибіди

вул. Леонова — вул. Юрія Руфа

вул. Леонова (Придніпрянське) — вул. Миру

вул. Лермонтова — вул. Віктора Баранова

вул. Ломоносова — вул. Євгена Патона

вул. Лізи Чайкіної — вул. Валентини Федько

пров. Лізи Чайкіної — пров. Олени Теліги

пров. Льва Толстого — вул. Квітки Цісик

М

пров. Макаренка — пров. Князя Олега

пров. 2-й Макаренка — пров. Леоніда Миколаєнка

проїзд 1-й Макаренка — проїзд Володимира Константиновича

проїзд 2-й Макаренка — проїзд Івана Калиновича

пров. Марини Раскової — пров. Катерини Зарицької

вул. Маршала Говорова — вул. В'ячеслава Чорновола

пров. Маршала Говорова — пров. В'ячеслава Чорновола

вул. Маршала Рокосовського — вул. Віри Холодної

пров. Маршала Рокосовського — пров. Чорнобаївський

вул. Матросова — вул. Капітана Трусова

вул. Маяковського — вул. Єднання України

пров. Маяковського — пров. Володимира Кисельова

вул. Менделєєва — вул. Мирослава Скорика

вул. Миколи Левуна — вул. Миколи Леонтовича

вул. Мічуріна — вул. Давида Кострова

проїзд Мічуріна — проїзд Польський

пров. Можайського — пров. Кузьми Скрябіна

вул. Молодогвардійців — вул. Романа Шухевича

Н

вул. Некрасова — вул. Експресівська

пров. Некрасова — пров. Караванний

вул. Нижньовартівська — вул. Чернігівська

вул. Новгородська — вул. Ірпінська

пров. Новохатька — пров. Сержанта Онопченка

О

пров. Олега Кошового — пров. Княжий

вул. Олександра Радищева — вул. Чорний Запорожців

пров. Олександра Твардовського — пров. Володимира Сосюри

П

вул. Павлова — вул. Лікаря Парнети

вул. Паризької Комуни — вул. Паризька

пров. Патріса Лулумби — пров. Курчанівський

вул. Першотравнева — розділили на 2 вулиці: Університетська та Старшого лейтенанта Кагала

пров. Першотравневий — пров. Університетський

пров. Першотравневий (Мала Кохнівка) — пров. Травневий

пров. Петра Алексєєва — пров. Євгена Гребінки

вул. Петра Вершигори — вул. Івана Виговського

пров. Пеханова — пров. Василя Барки

пров. Поліни Осипенко — пров. Оксани Мешко

туп. Поліни Осипенко — туп. Караїмський

вул. Попопва — вул. Льва Орнштейна

вул. Панфіловців (Соснівка) — вул. Іллі Третяка

вул. Пугачова — вул. Нескорених

пров. Пугачова — пров. Авгстина Волошина

проїзд Пугачова — проїзд Тараса Трясила

бульвар Пушкіна — бульвар Українського Відродження

Р

вул. Рилєєва — вул. Дніпрової Чайки

пров. Рилєєва — пров. Святослава Хороброго

вул. Ріхарда Зорге — вул. Ґарета Джонса

вул. Ростовська — вул. Віталія Базилевського

пров. Сергія Єсеніна — пров. Дмитра Вишневецького

вул. Сєдова — вул. Архітектора Сергеєва

пров. Сєдова — пров. Олексія Бутовського

проїзд Сєдова — проїзд Григоровича-Барського

вул. Сєрова — вул. Мане-Каца

вул. Сидора Ковпака — вул. Адмірал Остроградського

К

пров. Ковпака (Мала Кохнівка) — пров. Петра Дорошенка

С

вул. Софії Петровської — вул. Ніни Строкатої

пров. Станіславського — пров. Леся Курбаса

туп. Степана Разіна — туп. Данила Апостола

вул. Суворова — вул. Максима Кривоноса

пров. Суворова — пров. Марії Примаченко

вул. Сурикова — вул. Івана Дзюби

Т

вул. Тімірязєва — вул. Петра Прокоповича

вул. Трьох Космонавтів — вул. Василя Сліпака

пров. Тургенєва — пров. Іван Підкови

У

пров. Уляни Громової — пров. Алли Горської

Ц

вул. Цимлянська — вул. Братів Тютюнників

вул. Циліноградська — вул. Горліс-Горського

вул. Ціолковського — вул. Миколи Татарулі

пров. Ціолковського — пров. Олекси Гірника

Ч

пров. Челюскінців — пров. Симона Петлюри

вул. Чернишевського — вул. Антоненка-Давидовича

пров. Чернишевського — пров. Віктора Федорченка

вул. Чкалова — вул. Сержанта Мельничука

пров. Чкалова — пров. Уласа Самчука

проїзд Чкалова — проїзд Степана Васильченка

тупик 1-й Чкалова — тупик Петра Григоренка

тупик 2-й Чкалова — тупик Федора Жученка

тупик 3-й Чкалова — тупик Миколи Сціборського

тупик 4-й Чкалова — тупик Василя Каразіна

Ш

вул. Шишкіна — вул. Катерини Білокур

пров. Шишкіна — пров. Четвертого Універсалу

проїзд Шишкіна — проїзд Віри Роїк

Я

проїзд Ярославський — проїзд Григорія Гамалії

Ю