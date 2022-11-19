У Кременчуці з'являться вулиці Адмірала Остроградського та Василя Сліпака

Вчора, 18 листопада, депутати Кременчуцької міської ради затвердили нові назви ще для 31 вулиці, провулка та проїзду, які перейменовують у процесі дерусифікації.
Четвертий етап народного голосування тривав із 20 жовтня до 9 листопада. Міська комісія з питань найменування об’єктів топоніміки вивчила результати голосування і винесла їх на затвердження міської ради.
Голосування за нові назви наступних вулиць розпочнеться 21 листопада.
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№ 45 від 10 листопада 2022Читати номер