У Кременчуці з'являться вулиці Адмірала Остроградського та Василя Сліпака

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Вчора, 18 листопада, депутати Кременчуцької міської ради затвердили нові назви ще для 31 вулиці, провулка та проїзду, які перейменовують у процесі дерусифікації.

Четвертий етап народного голосування тривав із 20 жовтня до 9 листопада. Міська комісія з питань найменування об’єктів топоніміки вивчила результати голосування і винесла їх на затвердження міської ради.

Голосування за нові назви наступних вулиць розпочнеться 21 листопада.