Через агресію рф у Кременчуці перейменують вулицю Маяковського

Вулицю Маяковського у Кременчуці перейменують на вулицю Єднання України. Про це у своєму фейсбуці написав мер Віталій Малецький.
Саме тому прийняли рішення почати процес дерусифікації у Кременчуці і винесли на сесію міської ради рішення про перейменування вулиці Маяковського. Пропонується назвати її вулицею Єднання України.
Починають саме з цієї вулиці, бо з перших днів війни тут у гуртожитках проживають родини переселенців зі зруйнованих міст: Харкова, Сум, Краматорська, Маріуполя та інших міст-героїв. На ній знаходиться координаційний Центр допомоги біженцям, в якому самовіддано працює велика кількість волонтерів. Там відбувається справжнє єднання українців з усіх куточків нашої країни.
Рішення щодо інших назв опрацює спеціальна комісія з урахуванням пропозицій громадськості, потім його винесуть на сесію міської ради.
№ 15 від 14 квітня 2022Читати номер