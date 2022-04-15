Через агресію рф у Кременчуці перейменують вулицю Маяковського

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Вулицю Маяковського у Кременчуці перейменують на вулицю Єднання України. Про це у своєму фейсбуці написав мер Віталій Малецький.

Російська агресія та звірства рашистських військ на території України, геноцид рф проти українського народу на століття вперед перекреслили можливість нормального сприйняття росії та всього, що з нею пов’язано, - зазначив міський голова.

Саме тому прийняли рішення почати процес дерусифікації у Кременчуці і винесли на сесію міської ради рішення про перейменування вулиці Маяковського. Пропонується назвати її вулицею Єднання України.

Починають саме з цієї вулиці, бо з перших днів війни тут у гуртожитках проживають родини переселенців зі зруйнованих міст: Харкова, Сум, Краматорська, Маріуполя та інших міст-героїв. На ній знаходиться координаційний Центр допомоги біженцям, в якому самовіддано працює велика кількість волонтерів. Там відбувається справжнє єднання українців з усіх куточків нашої країни.

Рішення щодо інших назв опрацює спеціальна комісія з урахуванням пропозицій громадськості, потім його винесуть на сесію міської ради.