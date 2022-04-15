На Кременчуччині ситуація контрольована, серед 18 надзвичайних подій одна дуже небезпечна

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Очільник Кременчуцької РВА розповів про загальну ситуацію та громадський порядок у районі за минулу добу

Начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік розповів журналістам, що ситуація в районі цілком контрольована, ворожих військ на кордонах Полтавської області немає, диверсійно-розвідувальних груп не виявлено, випадків мародерства не зафіксовано.

За минулу добу в районі зафіксували 18 надзвичайних подій та правопорушень. Серед них одна – дуже небезпечна, щоправда, обійшлося без жертв. У Кременчуці в одному із будинків по вулиці Приходька впало перекриття між поверхами. У цей момент у квартирі нікого не було, отже ніхто не постраждав. ДСНС евакуювало 10 мешканців цього будинку.

За словами Олега Лєдніка, минулої доби на території району було затримано лише одного п’яного водія за кермом – у Горішніх Плавнях. Патрульна поліція склала щодо нього адмінпротокол за ст. 130 КУпАП, а його автівку поставила на штрафмайданчик. Нагадаємо, що в період воєнного стану автомобілі таких правопорушників можуть бути вилучені та направлені на потреби ЗСУ.

За вчорашній день пожеж на території району не було.

- Рівень правопорушень, пов’язаних із вживанням алкогольних напоїв, значно зменшився, отже вводити додаткові обмежувальні заходи, пов’язані з його продажем, наразі немає сенсу, - зазначив Олег Лєднік.