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Надзвичайні новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

З'явилися докази, що рф сама обстріляла село Клімово Брянської області, а звинуватила Україну

Сьогодні, 11:03 Переглядів: 480

 

Це підтверджують свіжі перехоплення телефонних розмов окупантів, які є у розпорядженні СБУ

рф сама обстріляла село Клімово у Брянській області, а звинуватила у цьому Україну. Це підтверджують свіжі перехоплення телефонних розмов окупантів, які є у розпорядженні СБУ.

- Это наши херачат, – пояснює своїй дружині російський загарбник, який зараз перебуває у Донецькій області.

На її запитання «навіщо так робити?» відповідає просто:

- Так надо. Так делают для того, чтобы типа хохлы провоцируют. И вот поэтому попадают.

Очевидно, що кремлю байдуже не лише на своїх військових, а й на цивільних росіян, які також постраждали від обстрілу військ рф.

- Такая же х*рня была и в чеченскую войну. Квартиры взрывали в Москве, типа, что это террористы. На самом деле это ФСБшники. Просто сейчас они (Україна – ред.) никак не могли достреливать с такого расстояния до Климово, – додає окупант.

Він говорить, що після такого вирішив написати відмову від подальшої участі в бойових діях на території України. Як мінімум це підвищить його шанси на виживання. Якщо потім не обстріляють свої ж...

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Автор: Катерина Турубара Джерело відео: СБУ

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Теги: СБУ провокаторы обстріли Росія
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