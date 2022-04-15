З'явилися докази, що рф сама обстріляла село Клімово Брянської області, а звинуватила Україну

рф сама обстріляла село Клімово у Брянській області, а звинуватила у цьому Україну. Це підтверджують свіжі перехоплення телефонних розмов окупантів, які є у розпорядженні СБУ.
На її запитання «навіщо так робити?» відповідає просто:
Очевидно, що кремлю байдуже не лише на своїх військових, а й на цивільних росіян, які також постраждали від обстрілу військ рф.
Він говорить, що після такого вирішив написати відмову від подальшої участі в бойових діях на території України. Як мінімум це підвищить його шанси на виживання. Якщо потім не обстріляють свої ж...
№ 15 від 14 квітня 2022Читати номер