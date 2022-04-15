«Кредмаш» не працює через відсутність ринку збуту – на заводі шукають нові ринки

Держава розраховується з ПАТ «Кредмаш» за виконані підприємством роботи. Наразі завод зупинився через відсутність ринку збуту продукції, яку він випускав. Адміністрація шукає нові ринки збуту та можливості випуску іншої продукції, яка може бути затребувана в Україні та на інших ринках. Проте це потребує певного часу і швидко це зробити неможливо. Про це журналістам розповів керівник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.
За його словами, працівникам підприємства все, що передбачено діючим законодавством, буде виплачено власниками підприємства.
№ 15 від 14 квітня 2022Читати номер