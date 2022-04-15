«Кредмаш» не працює через відсутність ринку збуту – на заводі шукають нові ринки

Сьогодні, 11:16 Переглядів: 534

Держава розраховується з ПАТ «Кредмаш» за виконані підприємством роботи. Наразі завод зупинився через відсутність ринку збуту продукції, яку він випускав. Адміністрація шукає нові ринки збуту та можливості випуску іншої продукції, яка може бути затребувана в Україні та на інших ринках. Проте це потребує певного часу і швидко це зробити неможливо. Про це журналістам розповів керівник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

За його словами, працівникам підприємства все, що передбачено діючим законодавством, буде виплачено власниками підприємства.

- На жаль, така ситуація не лише на «Кредмаші». І наше головне завдання - запустити підприємства району, - пояснив Олег Лєднік.