Чи потрібно будувати житло для переселенців: у Кременчуцькій РВА пропонують інший варіант

Сьогодні, 11:40 Переглядів: 566

У декількох західних регіонах України починають будувати містечка для вимушених переселенців. Відповідні кошти виділяє як держава, так і європейські партнери.

Чи передбачається будівництво житлових містечок для розміщення вимушених переселенців на території Кременчуцького району? Таке питання під час ранкового брифінгу задали начальнику Кременчуцької районної військової адміністрації Олегу Лєдніку.

За його словами, наразі в цьому немає сенсу, адже у Кременчуці та інших містах району є готові приміщення, які наразі не використовуються. Одне з таких – семиповерхова будівля колишньої «Автозаводської поліклініки», що знаходиться біля прохідної АвтоКрАЗу. У будівлі є усі інженерні мережі, тож переобладнати її для проживання переселенців буде набагато швидше та дешевше, аніж будувати нове містечко.

- У разі потреби, такі роботи можна провести досить швидко. А для будівництва нового містечка потрібна не лише земельні ділянка, а й підведені до неї інженерні комунікації, що дуже складно та й дорого, - зазначив Олег Лєднік та додав, що це не одне таке приміщення у районі, яке можна використати для розміщення переселенців.

Нагадаємо, що «Автозаводська поліклініка» остаточно припинила своє існування як медичний заклад на початку 2020 року. Ще тоді представники власника приміщення поліклініки говорили про можливість його передачі до комунальної власності міста після закінчення процедури банкрутства ПАТ «АвтоКрАЗ».