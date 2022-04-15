Кременчук та Полтавщина! Повітряна тривога! Відбій о 10.41

Сьогодні, 09:56 Переглядів: 386

Не панікуйте та слідуйте в укриття!

15 квітня о 9.53 оголошена повітряна тривога по Кременчуку і Полтавській області. Не панікуйте та слідуйте в укриття! Відбій о 10.41.

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