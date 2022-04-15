Герої серед нас: на Київщині місцевий житель сам вбив 12 орків і врятував 23 українця

Сьогодні, 09:34 Переглядів: 603

ГУР Міністерства оборони України розповідає про приклади рішучості громадян України, які приєдналися до сил опору під проводом розвідки.

Зі зрозумілих причин дані на особу не публікуються, але не можна замовчувати героїзм людей, які з самого початку російської агресії без вагань приєдналися до зусиль розвідки, спрямованих як на збір інформації в інтересах підрозділів ЗС України, так і безпосередній відсічі окупації в тилу ворога та евакуації людей з окупованих територій. Знайомтеся... Позивний «Вовк», - йдеться у повідомленні Головного управління розвідки.

«Вовк» знаходився в одному з найгарячіших міст Київщини з самого початку широкомасштабної агресії рф проти України. Зайняв тверду позицію щодо відсічі ворогу та розпочав виконувати завдання в інтересах розвідки та ЗС України на період війни.

Після входження окупаційних військ надавав точну інформацію щодо дислокації ворога на окупованій території. Маючи власну спортивну та мисливську зброю, провів декілька вилазок у тилу ворога. Як результат – ліквідував 12 військовослужбовців противника, які були залучені до бойового патрулювання та охорони поблизу місцевого храму УПЦ МП, що використовувався як опорний пункт та склад медикаментів і пального.

Крім того, під час однієї зі спроб десанту противника прорватися на БТР в сторону Києва з дистанції близько 100 метрів на завчасно обраній позиції чоловік завдав ураження оркам, які знаходилися на броні (точну кількість ліквідованих окупантів назвати складно, але всі хто був на броні, були знищені).

Окремо «Вовк» допомагав евакуюватися цивільному населенню, серед яких були діти.

З огляду на посилення загрози виявлення місця його перебування та репресивно-пошукових дій окупантів, прийняли рішення вивезти «Вовка» на підконтрольну Україні територію.

Заслуговує на увагу і скромність цієї людини. Під час розмови та прохання надати згоду на публікацію про нього, розповісти деталі щодо евакуйованих написав наступне:

Точное количество выведенных мною из «красной» зоны людей – 23 человека, 9 из них дети. Не стоит это освещать и озвучивать. Это лишнее. Главное, все живы! Мне все звонят каждое утро. По очереди.

Але за наполяганням та для прикладу дій сил опору Головне управління розвідки все ж таки отримало згоду на цю публікацію, а відповідна нагорода від держави знайде свого героя.