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Надзвичайні новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

У Мелітополі невідомі месники ліквідували 70 окупантів, серед яких «кадирівці»

Сьогодні, 11:02 Переглядів: 626

 

Українські патріоти відправляють рашистську тлю у пекло під покровом ночі

У тимчасово окупованому Мелітополі невідомі патріоти ліквідовують окупантів під покровом ночі. Про це інформує Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Встановлено, що у місті в період з 20.03 по 12.04.2022 відправили у пекло 70 військовослужбовців рф під час нічних патрулювань. Серед них були загарбники, в тому числі «кадирівці».

Причина смерті нічних патрульних під час комендантського часу – ножові та вогнепальні поранення. Інформацію щодо точної кількості вбитих та обставини їхньої смерті окупаційна адміністрація ретельно приховує.

Є дані, що це наслідок роботи українського руху опору Мелітополя. Наразі підрозділи окупаційних військ не досягли результатів щодо пошуку осіб, причетних до знищення військовослужбовців рф.

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Автор: Катерина Турубара

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Теги: Мелітополь російські загарбники комендантська година
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