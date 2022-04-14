Кременчук та Полтавщина! Повітряна тривога!

Сьогодні, 10:43 Переглядів: 995

Не панікуйте та слідуйте в укриття!

14 квітня о 10.40 оголошена повітряна тривога по Кременчуку і Полтавській області. Існує велика вірогідність ракетного удару по нашому місту. Не панікуйте та слідуйте в укриття!

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