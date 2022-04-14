Жінка дуже плакала і просила: у Кременчуці врятували ворона

Сьогодні, 14 квітня, близько 8.00 до рятувальників зателефонувала жінка, яка дуже плакала та просила про допомогу. Вона побачила у своєму дворі багатоповерхового будинку на вулиці Героїв Бреста, що на дереві застряг птах і борсається, щоб вибратись.
За інформацією Кременчуцького міськрайонного управління ГУ ДСНС, на виклик виїхали рятувальники ДПРЧ-16 міста Кременчука.
З гілок намагався вивільнитися сірий ворон, але без допомоги людини це було б неможливо. Пожежний за допомогою драбини дістався до птаха та звільнив його.
Ворона віддали в руки жінці, яка і викликала службу порятунку. Ймовірно, вона подивиться за станом пташки і відпустить її на волю, адже сірі ворони завдяки тому, що вони всеїдні, - санітари міста і дуже потрібні екосистемі.
№ 14 від 7 квітня 2022Читати номер